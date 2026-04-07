ВС России закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки

Подразделения ВС РФ закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. | 07.04.2026, ПРАЙМ

ДОНЕЦК, 6 апр - ПРАЙМ. Подразделения ВС РФ закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. "Мы там уже закрепились в промзоне, закрепились в частном секторе. В самом городе еще местами есть "слоеный пирог", но тем не менее, мы говорим о том, что мы присутствуем в населенном пункте", - сказал Кимаковский ИС "Вести". По его словам украинские военные, которые ещё остаются в городе, находятся там в тяжёлом положении. Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения краматорско-славянской группировки.

