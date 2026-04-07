ВС России закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки
ВС России закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки - 07.04.2026, ПРАЙМ
ВС России закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки
Подразделения ВС РФ закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T00:00+0300
2026-04-07T00:00+0300
2026-04-07T00:00+0300
ДОНЕЦК, 6 апр - ПРАЙМ. Подразделения ВС РФ закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
"Мы там уже закрепились в промзоне, закрепились в частном секторе. В самом городе еще местами есть "слоеный пирог", но тем не менее, мы говорим о том, что мы присутствуем в населенном пункте", - сказал Кимаковский ИС "Вести".
По его словам украинские военные, которые ещё остаются в городе, находятся там в тяжёлом положении.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения краматорско-славянской группировки.
константиновка
рф
донецк
общество , россия, константиновка, рф, донецк, вс рф, "веди", всу
Экономика, Общество , РОССИЯ, Константиновка, РФ, Донецк, ВС РФ, "Веди", ВСУ
ВС России закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки
Кимаковский: ВС России закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки
ДОНЕЦК, 6 апр - ПРАЙМ. Подразделения ВС РФ закрепились в промзоне и в частном секторе Константиновки в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
"Мы там уже закрепились в промзоне, закрепились в частном секторе. В самом городе еще местами есть "слоеный пирог", но тем не менее, мы говорим о том, что мы присутствуем в населенном пункте", - сказал Кимаковский ИС "Вести".
По его словам украинские военные, которые ещё остаются в городе, находятся там в тяжёлом положении.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения краматорско-славянской группировки.