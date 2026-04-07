https://1prime.ru/20260407/vshe-868968631.html

ВШЭ начала работу над докладом о положении пенсионеров в России

2026-04-07T02:31+0300

экономика

россия

рф

вшэ

ниу вшэ

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868968631.jpg?1775518303

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Высшая школа экономики (ВШЭ) начала работу над докладом о социально-экономическом положении пенсионеров в России, аналитики оценят уровень жизни людей пенсионного возраста и ключевые показатели благополучия, сообщила РИА Новости заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. "Работа над докладом о социально-экономическом положении старшего поколения в России уже началась. Доклад носит мониторинговый характер, структура организуется вокруг ключевых целей и показателей Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года и плана ее реализации", - сказала Синявская. По словам эксперта, в структуру доклада войдут показатели активного долголетия и качества жизни пожилых россиян. Синявская также отметила, что при подготовке исследования планируется использовать широкий массив данных, включая материалы Росстата и опросы НИУ ВШЭ, а также мониторинг экономического положения и здоровья населения, исследования старшего поколения и данные о поведении домохозяйств. Эксперт ВШЭ добавила, что завершить работу над докладом планируется до конца ноября 2026 года.​

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

