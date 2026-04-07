ВШЭ начала работу над докладом о положении пенсионеров в России
ВШЭ начала работу над докладом о положении пенсионеров в России - 07.04.2026, ПРАЙМ
ВШЭ начала работу над докладом о положении пенсионеров в России
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала работу над докладом о социально-экономическом положении пенсионеров в России, аналитики оценят уровень жизни людей... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T02:31+0300
2026-04-07T02:31+0300
2026-04-07T02:31+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Высшая школа экономики (ВШЭ) начала работу над докладом о социально-экономическом положении пенсионеров в России, аналитики оценят уровень жизни людей пенсионного возраста и ключевые показатели благополучия, сообщила РИА Новости заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.
"Работа над докладом о социально-экономическом положении старшего поколения в России уже началась. Доклад носит мониторинговый характер, структура организуется вокруг ключевых целей и показателей Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года и плана ее реализации", - сказала Синявская.
По словам эксперта, в структуру доклада войдут показатели активного долголетия и качества жизни пожилых россиян.
Синявская также отметила, что при подготовке исследования планируется использовать широкий массив данных, включая материалы Росстата и опросы НИУ ВШЭ, а также мониторинг экономического положения и здоровья населения, исследования старшего поколения и данные о поведении домохозяйств.
Эксперт ВШЭ добавила, что завершить работу над докладом планируется до конца ноября 2026 года.
ВШЭ начала работу над докладом о положении пенсионеров в России
ВШЭ начала работу над докладом о социально-экономическом положении пенсионеров в России
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Высшая школа экономики (ВШЭ) начала работу над докладом о социально-экономическом положении пенсионеров в России, аналитики оценят уровень жизни людей пенсионного возраста и ключевые показатели благополучия, сообщила РИА Новости заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.
"Работа над докладом о социально-экономическом положении старшего поколения в России уже началась. Доклад носит мониторинговый характер, структура организуется вокруг ключевых целей и показателей Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года и плана ее реализации", - сказала Синявская.
По словам эксперта, в структуру доклада войдут показатели активного долголетия и качества жизни пожилых россиян.
Синявская также отметила, что при подготовке исследования планируется использовать широкий массив данных, включая материалы Росстата и опросы НИУ ВШЭ, а также мониторинг экономического положения и здоровья населения, исследования старшего поколения и данные о поведении домохозяйств.
Эксперт ВШЭ добавила, что завершить работу над докладом планируется до конца ноября 2026 года.