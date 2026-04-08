АТОР предположила, когда снимут ограничения на посещение Ближнего Востока - 08.04.2026, ПРАЙМ
АТОР предположила, когда снимут ограничения на посещение Ближнего Востока
Ограничения на посещение туристами стран Ближнего Востока могут быть сняты в течение трех недель при нормализации обстановки между сторонами конфликта, заявил... | 08.04.2026, ПРАЙМ
АТОР: ограничения на посещение Ближнего Востока могут снять в течение трех недель

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ограничения на посещение туристами стран Ближнего Востока могут быть сняты в течение трех недель при нормализации обстановки между сторонами конфликта, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. В свою очередь Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Израиль также поддерживает решение президента США о двухнедельной приостановке ударов по Ирану.
МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития РФ после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
"Если Израиль не выступит самостоятельной стороной конфликта дальше, без оглядки на США, то я думаю, что в течение трех недель ограничения могут быть сняты", - сказал Мурадян.
По его словам, в этом случае спрос на поездки в страны Ближнего Востока быстро восстановится, при условии, что никаких факторов, влияющих на безопасность туристов, не будет.
"Восстановление спроса как раз может даже прийтись на майские праздники, поскольку есть бронирование, которое еще туристы не отменяли", - указал он.
 
