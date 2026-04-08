АТОР зафиксировал рост спроса россиян на туры в Японию на сезон сакуры

2026-04-08T17:07+0300

МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Спрос на туры в Японию среди российских туристов во время цветения сакуры в 2026 году увеличился в среднем на 25-30% по сравнению с прошлым годом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Спрос на туры в Японию на сезон сакуры 2026 года увеличился в среднем на 25–30% по сравнению с прошлым годом, следует из сводных данных туроператоров", - сказали в АТОР. По данным ассоциации, в компании ПАКС фиксируют рост на 50%, связывая это с общим трендом на поездки в Азию в 2026 году. "Япония уже закрепилась в категории "must visit" направлений, особенно среди клиентов, ориентированных на культурный и премиальный туризм", - добавили в Corona Travel. Отмечается, что глубина бронирования туров в Японию увеличилась. "Если в прошлом году решения о покупке тура принимали за 1–3 месяца, то сейчас бронирования на сезон сакуры начинаются за 4–6 месяцев", - цитирует АТОР туроператоров. В ITM group подчеркивают, что изменилась и структура спроса, теперь наиболее востребованы туры на 12-14 дней, в то время как годом ранее были востребованы программы длинной в 7-9 дней. Помимо этого, стабильно высок и интерес туристов к поездкам в Японию на сезон красных листьев (момидзи). В связи с чем туроператоры рекомендуют бронировать такие туры минимум за полгода, чтобы гарантировать место в группе и доступные по цене билеты. В АТОР подчеркнули, что по оценкам туроператоров, спрос на поездки в Японию в 2026 году продолжит рост. Так, в PAC Group прогнозируют увеличение количества бронирований в этом году в среднем на 20-25%. При этом в Space Travel ожидают, что по итогам 2026 года турпоток из России в Японию может достичь рекордных 250 тысяч поездок, в прошлом же году он составил почти 195 тысяч. В свою очередь, в ассоциации напомнили, что по данным Японской национальной туристической организации (JNTO) российский турпоток в январе-феврале 2026 года вырос на 65,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Всего за первые два месяца года Японию посетили 17,5 тысячи российских граждан. Только в феврале в стране побывало 7,7 тысячи россиян (+35,9% к февралю 2025 года)", - заключили в АТОР.

https://1prime.ru/20260408/ator-869004273.html

https://1prime.ru/20260408/kurort-869001157.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

