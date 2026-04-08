Готовность нового АПП "Хасан" в Приморье на сегодня составляет 42%
Готовность нового АПП "Хасан" в Приморье на сегодня составляет 42%
06:34 08.04.2026
 
Готовность нового АПП "Хасан" в Приморье на сегодня составляет 42%

Уссурийская таможня: готовность строящегося АПП "Хасан" на границе с КНДР составляет 42%

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр - ПРАЙМ. Готовность строящегося многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Хасан" на границе с КНДР в Приморье на сегодня составляет 42%, сообщает Уссурийская таможня.
Заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев ознакомился с ходом строительства новых АПП "Хасан" и "Краскино" в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.
"Новый МАПП "Хасан" станет единственным в России автомобильным пунктом пропуска на границе с КНДР. В настоящее время здесь продолжаются строительно-монтажные работы. По информации представителей ФГКУ "Росгранстрой", строительная готовность пункта пропуска на сегодня составляет 42%, окончание работ ожидается в 2026 году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на первом этапе планируется обустроить 10 полос движения: четыре для грузовых машин, две для автобусов, две для легковых и две резервные.
"Росгранстрой" отмечает, что в автомобильном пункте пропуска "Хасан" идут активные строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений, прокладке инженерных сетей, монтажу периметрового ограждения. Там задействовано более 200 человек и 36 единиц техники.
Также Уссурийская таможня сообщает, что на границе с Китаем идут основные монтажные и пусконаладочные работы на пункте пропуска "Краскино", строительная готовность - 93%. В результате реконструкции здесь будет предусмотрено 16 полос движения вместо действующих шести: 12 для грузовых авто, две для автобусов и две для легкового транспорта.
Сейчас в МАПП "Краскино" ежедневно в обе стороны в среднем пересекают границу порядка 180 грузовых автомобилей, 60 автобусов и около 2 тысяч туристов.
 
