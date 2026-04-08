Япония намерена в мае увеличить импорт нефти из США в четыре раза - 08.04.2026, ПРАЙМ
Япония намерена в мае увеличить импорт нефти из США в четыре раза
ТОКИО, 8 апр - ПРАЙМ. Япония намерена в мае увеличить импорт нефти из США примерно в четыре раза по сравнению с прошлым годом на фоне усилий по диверсификации поставок и снижению зависимости от Ближнего Востока, следует из заявления министерства экономики страны. "Что касается альтернативных поставок нефти, мы максимально сосредоточены на закупках по маршрутам, не проходящим через Ормузский пролив", - говорится в сообщении. По данным ведомства, доля альтернативных поставок уже растет: в апреле она превысила 20% по сравнению с прошлогодним уровнем, а в мае, как ожидается, превысит половину. "В частности, поставки из США в мае, как ожидается, увеличатся примерно в четыре раза по сравнению с прошлым годом", - уточняется в заявлении. В ведомстве отметили, что работа по альтернативным закупкам уже дает результаты. "Сейчас страна располагает запасами нефти примерно на восемь месяцев. В настоящее время удалось добиться прогресса в альтернативных поставках нефти, что позволяет, сдерживая объемы высвобождения запасов, обеспечить стабильные поставки нефти на период, выходящий за рамки текущего года", - подчеркнули в министерстве. В документе также отмечается, что для дальнейшего увеличения доли альтернативных закупок власти Японии намерены "усилить работу с нефтедобывающими странами и еще активнее продвигать сотрудничество между государством и частным сектором, чтобы обеспечить стабильные поставки нефти".
04:08 08.04.2026
 
