Япония намерена в мае увеличить импорт нефти из США в четыре раза
2026-04-08T04:08+0300
энергетика
нефть
экономика
япония
сша
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868994677.jpg?1775610527
ТОКИО, 8 апр - ПРАЙМ. Япония намерена в мае увеличить импорт нефти из США примерно в четыре раза по сравнению с прошлым годом на фоне усилий по диверсификации поставок и снижению зависимости от Ближнего Востока, следует из заявления министерства экономики страны.
"Что касается альтернативных поставок нефти, мы максимально сосредоточены на закупках по маршрутам, не проходящим через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, доля альтернативных поставок уже растет: в апреле она превысила 20% по сравнению с прошлогодним уровнем, а в мае, как ожидается, превысит половину.
"В частности, поставки из США в мае, как ожидается, увеличатся примерно в четыре раза по сравнению с прошлым годом", - уточняется в заявлении.
В ведомстве отметили, что работа по альтернативным закупкам уже дает результаты.
"Сейчас страна располагает запасами нефти примерно на восемь месяцев. В настоящее время удалось добиться прогресса в альтернативных поставках нефти, что позволяет, сдерживая объемы высвобождения запасов, обеспечить стабильные поставки нефти на период, выходящий за рамки текущего года", - подчеркнули в министерстве.
В документе также отмечается, что для дальнейшего увеличения доли альтернативных закупок власти Японии намерены "усилить работу с нефтедобывающими странами и еще активнее продвигать сотрудничество между государством и частным сектором, чтобы обеспечить стабильные поставки нефти".
япония
сша
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, япония, сша, ближний восток
Энергетика, Нефть, Экономика, ЯПОНИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
