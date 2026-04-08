"Мы не можем". СМИ узнали, как Норвегия подставила Украину - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260408/kiev-869017194.html
"Мы не можем". СМИ узнали, как Норвегия подставила Украину
"Мы не можем". СМИ узнали, как Норвегия подставила Украину - 08.04.2026, ПРАЙМ
"Мы не можем". СМИ узнали, как Норвегия подставила Украину
Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ему еще в 2023 году, сообщил NRK. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T22:35+0300
2026-04-08T22:35+0300
спецоперация на украине
украина
норвегия
киев
сергей лавров
нато
мид
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ему еще в 2023 году, сообщил NRK."Мы не может ими пользоваться, их здесь нет. Возможно, Норвегии следует приложить немного больше усилий", — сказал источник на Украине, с которым беседовал телеканал.По его словам, Украина сейчас нуждается в этих норвежских самолетах, поскольку "находится на переломном этапе войны".Отмечается, что в августе 2023 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время визита на Украину пообещал, что Осло предоставит Киеву истребители F-16.По данным NRK, задержки объясняют тем, что из шести истребителей два уже более года находятся на ремонте в Бельгии после того, как их использовали для обучения украинских пилотов в Дании, а четыре других были в неисправном состоянии, поэтому не смогли подняться в воздух.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
норвегия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:1811:1358_1920x0_80_0_0_4747f2427bd3652c79dde4b44c4e8454.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, норвегия, киев, сергей лавров, нато, мид, f-16
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НОРВЕГИЯ, Киев, Сергей Лавров, НАТО, МИД, F-16
22:35 08.04.2026
 
"Мы не можем". СМИ узнали, как Норвегия подставила Украину

NRK: Норвегия до сих пор не отправила Киеву обещанные ему в 2023 году истребители F-16

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
© Unsplash/Kilian Kremer
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ему еще в 2023 году, сообщил NRK.
"Мы не может ими пользоваться, их здесь нет. Возможно, Норвегии следует приложить немного больше усилий", — сказал источник на Украине, с которым беседовал телеканал.
По его словам, Украина сейчас нуждается в этих норвежских самолетах, поскольку "находится на переломном этапе войны".
Отмечается, что в августе 2023 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время визита на Украину пообещал, что Осло предоставит Киеву истребители F-16.
По данным NRK, задержки объясняют тем, что из шести истребителей два уже более года находятся на ремонте в Бельгии после того, как их использовали для обучения украинских пилотов в Дании, а четыре других были в неисправном состоянии, поэтому не смогли подняться в воздух.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНОРВЕГИЯКиевСергей ЛавровНАТОМИДF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала