"Мы не можем". СМИ узнали, как Норвегия подставила Украину

Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ему еще в 2023 году, сообщил NRK. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T22:35+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ему еще в 2023 году, сообщил NRK."Мы не может ими пользоваться, их здесь нет. Возможно, Норвегии следует приложить немного больше усилий", — сказал источник на Украине, с которым беседовал телеканал.По его словам, Украина сейчас нуждается в этих норвежских самолетах, поскольку "находится на переломном этапе войны".Отмечается, что в августе 2023 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время визита на Украину пообещал, что Осло предоставит Киеву истребители F-16.По данным NRK, задержки объясняют тем, что из шести истребителей два уже более года находятся на ремонте в Бельгии после того, как их использовали для обучения украинских пилотов в Дании, а четыре других были в неисправном состоянии, поэтому не смогли подняться в воздух.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html

https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html

https://1prime.ru/20260402/tramp-868856884.html

украина

норвегия

киев

