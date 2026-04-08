Израилю не нужно перемирие США и Ирана, считает Медведев
Израиль не решил своих задач на Ближнем Востоке, ему не нужно перемирие США и Ирана, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 08.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Израиль не решил своих задач на Ближнем Востоке, ему не нужно перемирие США и Ирана, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение о паузе в конфликте между США и Ираном. "Это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть ещё Израиль", - отметил зампред Совбеза. "Он (Израиль - ред.) играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределённой", - добавил Медведев.
Медведев: Израиль не решил своих задач, ему не нужно перемирие США и Ирана