Израилю не нужно перемирие США и Ирана, считает Медведев - 08.04.2026, ПРАЙМ
Израилю не нужно перемирие США и Ирана, считает Медведев
Израилю не нужно перемирие США и Ирана, считает Медведев - 08.04.2026, ПРАЙМ
Израилю не нужно перемирие США и Ирана, считает Медведев
Израиль не решил своих задач на Ближнем Востоке, ему не нужно перемирие США и Ирана, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T10:01+0300
2026-04-08T10:01+0300
общество
мировая экономика
сша
израиль
иран
дмитрий медведев
совбез
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Израиль не решил своих задач на Ближнем Востоке, ему не нужно перемирие США и Ирана, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение о паузе в конфликте между США и Ираном. "Это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть ещё Израиль", - отметил зампред Совбеза. "Он (Израиль - ред.) играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределённой", - добавил Медведев.
сша
израиль
иран
общество , мировая экономика, сша, израиль, иран, дмитрий медведев, совбез
Общество , Мировая экономика, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Дмитрий Медведев, Совбез
10:01 08.04.2026
 
Израилю не нужно перемирие США и Ирана, считает Медведев

Медведев: Израиль не решил своих задач, ему не нужно перемирие США и Ирана

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Израиль не решил своих задач на Ближнем Востоке, ему не нужно перемирие США и Ирана, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение о паузе в конфликте между США и Ираном.
"Это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть ещё Израиль", - отметил зампред Совбеза.
"Он (Израиль - ред.) играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределённой", - добавил Медведев.
 
ОбществоМировая экономикаСШАИЗРАИЛЬИРАНДмитрий МедведевСовбез
 
 
