https://1prime.ru/20260408/medvedev-869002621.html

Израилю не нужно перемирие США и Ирана, считает Медведев

Израиль не решил своих задач на Ближнем Востоке, ему не нужно перемирие США и Ирана, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T10:01+0300

общество

мировая экономика

сша

израиль

иран

дмитрий медведев

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/75/841937595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95bb934e6eb57bc860b516d037d1dff0.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Израиль не решил своих задач на Ближнем Востоке, ему не нужно перемирие США и Ирана, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение о паузе в конфликте между США и Ираном. "Это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть ещё Израиль", - отметил зампред Совбеза. "Он (Израиль - ред.) играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределённой", - добавил Медведев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

