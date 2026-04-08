Российский экспорт минтая в январе-феврале вырос на 38 процентов - 08.04.2026, ПРАЙМ
Российский экспорт минтая в январе-феврале вырос на 38 процентов
Экспорт минтая из России за январь-февраль 2026 года вырос на 38% в годовом выражении, до 229 миллионов долларов, на зарубежные рынки поставлено 140 тысяч тонн... | 08.04.2026, ПРАЙМ
россия
сша
китай
южная корея
агроэкспорт
еаэс
© РИА Новости . Сергей Красноухов

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Работники на линии обработки минтая
Работники на линии обработки минтая - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Работники на линии обработки минтая . Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт минтая из России за январь-февраль 2026 года вырос на 38% в годовом выражении, до 229 миллионов долларов, на зарубежные рынки поставлено 140 тысяч тонн продукции, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Российский экспорт минтая вырос более чем на треть. Согласно оценкам экспертов, Россия за 2 месяца 2026 года поставила на зарубежные рынки 140 тысяч тонн минтая на 229 миллионов долларов США. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 16% в натуральном выражении и на 38% - в стоимостном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по видам продукции больше всего было экспортировано мороженого минтая - около 114 тысяч тонн, на втором месте - мороженое филе минтая с поставками, превышающими 13 тысяч тонн, и замыкает тройку мясо минтая, включая фарш - такой продукции отгружено порядка 13 тысяч тонн.
Подчеркивается, что основным направлением экспорта российского минтая в отчетном периоде стал Китай. Так, за январь-февраль 2026 года объем поставок туда составил порядка 102 тысяч тонн на почти 160 миллионов долларов, продемонстрировав рост на 72% в стоимостном выражении к аналогичному периоду прошлого года. На втором месте среди стран-импортеров - Южная Корея с закупками, превышающими 59 миллионов долларов, на третьем - Таджикистан (более 3 миллионов долларов).
Уточняется, что данные по ЕАЭС учитывают экспортные показатели за январь 2025 и 2026 года.
 
