Цена нефти марки Brent опустилась ниже 91 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 91 доллара за баррель - 08.04.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 91 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в среду вечером теряют более 15%, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 91 доллара, следует из данных... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T16:14+0300

2026-04-08T16:14+0300

2026-04-08T16:14+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером теряют более 15%, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 91 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 16.08 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 16,82% относительно предыдущего закрытия - до 90,89 доллара. Показатель опустился ниже 91 доллара впервые с 11 марта. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 18,37% - до 92,2 доллара.

нефть