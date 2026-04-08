Запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогноза - 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T17:52+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 апреля, увеличились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 464,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 0,7 миллиона баррелей.
Запасы нефти в США за неделю выросли до 464,7 млн баррелей
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 91 доллара за баррель