Добыча нефти в США за неделю по 3 апреля снизилась
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 апреля, сократилась на 61 тысячу баррелей в день - до 13,596 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 08.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 апреля, сократилась на 61 тысячу баррелей в день - до 13,596 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,645 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в январе добыча нефти в США составила 13,246 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в феврале показатель составил 13,53 миллиона баррелей в сутки, в марте – 13,56 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,59 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 7 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2027 год - повысило на 120 тысяч баррелей, до 13,95 миллиона баррелей в день.
