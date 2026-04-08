https://1prime.ru/20260408/prezident-868997280.html

Президент Колумбии предложил срочно принять закон о финансировании

Президент Колумбии Густаво Петро предложил срочно принять новый закон о финансировании государства и не исключил введения режима чрезвычайного положения в...

2026-04-08T05:42+0300

экономика

мировая экономика

колумбия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868997280.jpg?1775616175

МЕХИКО, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро предложил срочно принять новый закон о финансировании государства и не исключил введения режима чрезвычайного положения в экономике на фоне внутренних и внешних сложностей. "Мы готовы уже завтра представить проект закона о финансировании в срочном порядке", - сказал Петро в ходе выступления, которое показала в соцсетях его администрация. Глава государства пояснил, что необходимость новых мер связана с бюджетным дисбалансом и ростом стоимости обслуживания долга, а также с внешними факторами, включая международные конфликты и климатические риски. В этой связи он обозначил пакет экономических инициатив, направленных на сдерживание роста цен и поддержку производства. В частности, речь идет о субсидировании удобрений, ограничении их экспорта и расширении льготного кредитования сельского хозяйства и промышленности. По словам Петро, власти намерены перераспределить ресурсы в пользу производства продовольствия и внутреннего рынка, чтобы снизить инфляционное давление, а также изменить политику в жилищном секторе, сделав акцент на ремонте и модернизации жилья вместо строительства нового, что должно поддержать занятость. "Если этот конгресс не одобрит, следующий это сделает, а при необходимости мы объявим новую экономическую чрезвычайную ситуацию", - заявил политик. Главной целью экономических инициатив он назвал сохранение уровня жизни населения и предотвращение ухудшения социально-экономической ситуации, особенно среди наиболее уязвимых групп. Сложная ситуация в колумбийской экономике сопровождается разногласиями правительства с центральным банком страны. В конце марта регулятор повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 11,25%, что вызвало критику со стороны исполнительной власти и привело к выходу министра финансов из состава его совета директоров. В центробанке объяснили решение тем, что инфляция остается значительно выше целевого уровня в 3% - около 5,5% на базовые товары, а инфляционные ожидания на 2026 год растут под влиянием повышения минимальной зарплаты, бюджетных расходов и внешних факторов, включая рост цен на продовольствие и энергоносители.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

