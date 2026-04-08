Протасов назвал регионы с наибольшим количеством Знаков качества - 08.04.2026, ПРАЙМ
Протасов назвал регионы с наибольшим количеством Знаков качества
Лидерами по количеству государственных Знаков качества стали Московская и Белгородская области, Краснодарский край и Москва, рассказал в интервью РИА Новости... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T06:28+0300
бизнес
россия
экономика
краснодарский край
москва
белгородская область
роскачество
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Лидерами по количеству государственных Знаков качества стали Московская и Белгородская области, Краснодарский край и Москва, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Здесь, конечно же, надо похвалить лидеров - это Московская область, Белгород, Краснодарский край и Москва, которые вкладываются в качество своих товаров, мы видим это в процессе веерных исследований", - перечислил он регионы с наибольшим количеством государственных Знаков качества. Протасов отметил, что рейтинг качества в российских регионах формируется на основе нескольких принципов. Помимо Знаков качества, учитывается количество заявок на прохождение предприятиями региона премии правительства РФ в области качества. Организации, участвующие в премии, получают возможность пройти бесплатную бизнес-диагностику и получить рекомендации профессиональных экспертов по совершенствованию управленческих процессов. "И во многих секторах, в частности, в агропроме, мы видим историю успеха - многие регионы соревнуются по числу предприятий, которые пройдут диагностику в рамках премии. А когда много предприятий работают над эффективностью процессов и внедряют современные системы управления, такие как клиентократия, сам регион становится более эффективным - и доходы предприятий растут, и налогооблагаемая база растет, и качество продукции и услуг растет", - добавил он. Еще один учитываемый в формировании рейтинга фактор - это системы менеджмента качества. С конца 2025 года Роскачество начало сертификацию систем менеджмента качества на предприятиях страны в рамках проекта "Русский Эксперт". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.
