https://1prime.ru/20260408/protasov-868997803.html

Протасов назвал регионы с наибольшим количеством Знаков качества

Лидерами по количеству государственных Знаков качества стали Московская и Белгородская области, Краснодарский край и Москва, рассказал в интервью РИА Новости... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T06:28+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868997803.jpg?1775618895

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Лидерами по количеству государственных Знаков качества стали Московская и Белгородская области, Краснодарский край и Москва, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Здесь, конечно же, надо похвалить лидеров - это Московская область, Белгород, Краснодарский край и Москва, которые вкладываются в качество своих товаров, мы видим это в процессе веерных исследований", - перечислил он регионы с наибольшим количеством государственных Знаков качества. Протасов отметил, что рейтинг качества в российских регионах формируется на основе нескольких принципов. Помимо Знаков качества, учитывается количество заявок на прохождение предприятиями региона премии правительства РФ в области качества. Организации, участвующие в премии, получают возможность пройти бесплатную бизнес-диагностику и получить рекомендации профессиональных экспертов по совершенствованию управленческих процессов. "И во многих секторах, в частности, в агропроме, мы видим историю успеха - многие регионы соревнуются по числу предприятий, которые пройдут диагностику в рамках премии. А когда много предприятий работают над эффективностью процессов и внедряют современные системы управления, такие как клиентократия, сам регион становится более эффективным - и доходы предприятий растут, и налогооблагаемая база растет, и качество продукции и услуг растет", - добавил он. Еще один учитываемый в формировании рейтинга фактор - это системы менеджмента качества. С конца 2025 года Роскачество начало сертификацию систем менеджмента качества на предприятиях страны в рамках проекта "Русский Эксперт". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, краснодарский край, москва, белгородская область, роскачество