Путин оценил уровень обеспечения российской армии обмундированием
В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин.
2026-04-08T14:09+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принял в Кремле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Глава региона рассказал президенту, что область набирает компетенции в легкой промышленности. "Серьезную возможность открыл ваш указ, ваш указ от августа прошлого года по поводу закупок для целей, для вещевого обмундирования в интересах Вооруженных сил", - добавил Воскресенский. "Еще не все там сделано, что нужно", - сказал Путин.
