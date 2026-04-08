Путин оценил уровень обеспечения российской армии обмундированием

Путин оценил уровень обеспечения российской армии обмундированием - 08.04.2026, ПРАЙМ

Путин оценил уровень обеспечения российской армии обмундированием

В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T14:09+0300

2026-04-08T14:09+0300

2026-04-08T14:09+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принял в Кремле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Глава региона рассказал президенту, что область набирает компетенции в легкой промышленности. "Серьезную возможность открыл ваш указ, ваш указ от августа прошлого года по поводу закупок для целей, для вещевого обмундирования в интересах Вооруженных сил", - добавил Воскресенский. "Еще не все там сделано, что нужно", - сказал Путин.

рф

ивановская область

россия, общество , рф, ивановская область, владимир путин