Роскачество планирует проводить проверки в автомобильной промышленности

https://1prime.ru/20260408/roskachestvo-868993623.html
Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автомобильной промышленности, в том числе исследовать запчасти, рассказал в интервью РИА Новости... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T03:17+0300
промышленность
бизнес
экономика
роскачество
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868993623.jpg?1775607437
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автомобильной промышленности, в том числе исследовать запчасти, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"Если говорить об исследовании самих автомобилей, большинство таких же организаций, как Роскачество в других странах, в том числе, исследуют отдельные узлы, элементы и автомобильную продукцию. Это есть в планах Роскачества, но в этом году мы это пока запускать не будем", - сообщил он.
По его словам, Роскачество будет проверять как продукцию российского, так и иностранного автопрома, включая китайских автопроизводителей. Однако для старта проверок необходимо не только создать систему, но и запустить соответствующие полигоны, которые есть у Роскачества. "Для нас это отдельное направление работы", - пояснил Протасов.
В прошлом году Роскачество подписало соглашение с "АвтоВАЗом", оно касалось двух сфер. Во-первых, это диагностика качества процессов и внедрение системы менеджмента качества на предприятиях автомобильной промышленности, причем не только "АвтоВАЗа", но и других, в том числе поставщиков автоагрегатов и продукции для российского автопрома, рассказал Протасов.
Во-вторых, в рамках этого соглашения Роскачество договорилось с предприятиями о том, что автомобильная отрасль будет просвещать потребителей. "И вы знаете о серьезном исследовании шин, которое было проведено нами в конце прошлого года с выявлением токсичных элементов, с принятием правительством определенных решений в отношении экологического сбора. Это следствие этой работы", - пояснил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
