Роскачество планирует проводить проверки в автомобильной промышленности - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260408/roskachestvo-868993623.html
Роскачество планирует проводить проверки в автомобильной промышленности
Роскачество планирует проводить проверки в автомобильной промышленности - 08.04.2026, ПРАЙМ
Роскачество планирует проводить проверки в автомобильной промышленности
Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автомобильной промышленности, в том числе исследовать запчасти, рассказал в интервью РИА Новости... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T03:17+0300
2026-04-08T03:17+0300
промышленность
бизнес
экономика
роскачество
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868993623.jpg?1775607437
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автомобильной промышленности, в том числе исследовать запчасти, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "Если говорить об исследовании самих автомобилей, большинство таких же организаций, как Роскачество в других странах, в том числе, исследуют отдельные узлы, элементы и автомобильную продукцию. Это есть в планах Роскачества, но в этом году мы это пока запускать не будем", - сообщил он. По его словам, Роскачество будет проверять как продукцию российского, так и иностранного автопрома, включая китайских автопроизводителей. Однако для старта проверок необходимо не только создать систему, но и запустить соответствующие полигоны, которые есть у Роскачества. "Для нас это отдельное направление работы", - пояснил Протасов. В прошлом году Роскачество подписало соглашение с "АвтоВАЗом", оно касалось двух сфер. Во-первых, это диагностика качества процессов и внедрение системы менеджмента качества на предприятиях автомобильной промышленности, причем не только "АвтоВАЗа", но и других, в том числе поставщиков автоагрегатов и продукции для российского автопрома, рассказал Протасов. Во-вторых, в рамках этого соглашения Роскачество договорилось с предприятиями о том, что автомобильная отрасль будет просвещать потребителей. "И вы знаете о серьезном исследовании шин, которое было проведено нами в конце прошлого года с выявлением токсичных элементов, с принятием правительством определенных решений в отношении экологического сбора. Это следствие этой работы", - пояснил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, роскачество, автоваз
Промышленность, Бизнес, Экономика, Роскачество, АвтоВАЗ
03:17 08.04.2026
 
Роскачество планирует проводить проверки в автомобильной промышленности

Роскачество планирует проводить проверки в сфере автомобильной промышленности

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автомобильной промышленности, в том числе исследовать запчасти, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"Если говорить об исследовании самих автомобилей, большинство таких же организаций, как Роскачество в других странах, в том числе, исследуют отдельные узлы, элементы и автомобильную продукцию. Это есть в планах Роскачества, но в этом году мы это пока запускать не будем", - сообщил он.
По его словам, Роскачество будет проверять как продукцию российского, так и иностранного автопрома, включая китайских автопроизводителей. Однако для старта проверок необходимо не только создать систему, но и запустить соответствующие полигоны, которые есть у Роскачества. "Для нас это отдельное направление работы", - пояснил Протасов.
В прошлом году Роскачество подписало соглашение с "АвтоВАЗом", оно касалось двух сфер. Во-первых, это диагностика качества процессов и внедрение системы менеджмента качества на предприятиях автомобильной промышленности, причем не только "АвтоВАЗа", но и других, в том числе поставщиков автоагрегатов и продукции для российского автопрома, рассказал Протасов.
Во-вторых, в рамках этого соглашения Роскачество договорилось с предприятиями о том, что автомобильная отрасль будет просвещать потребителей. "И вы знаете о серьезном исследовании шин, которое было проведено нами в конце прошлого года с выявлением токсичных элементов, с принятием правительством определенных решений в отношении экологического сбора. Это следствие этой работы", - пояснил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесРоскачествоАвтоВАЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала