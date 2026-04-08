https://1prime.ru/20260408/roskachestvo-868993623.html

Роскачество планирует проводить проверки в автомобильной промышленности

Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автомобильной промышленности, в том числе исследовать запчасти, рассказал в интервью РИА Новости... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T03:17+0300

промышленность

бизнес

экономика

роскачество

автоваз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868993623.jpg?1775607437

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автомобильной промышленности, в том числе исследовать запчасти, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "Если говорить об исследовании самих автомобилей, большинство таких же организаций, как Роскачество в других странах, в том числе, исследуют отдельные узлы, элементы и автомобильную продукцию. Это есть в планах Роскачества, но в этом году мы это пока запускать не будем", - сообщил он. По его словам, Роскачество будет проверять как продукцию российского, так и иностранного автопрома, включая китайских автопроизводителей. Однако для старта проверок необходимо не только создать систему, но и запустить соответствующие полигоны, которые есть у Роскачества. "Для нас это отдельное направление работы", - пояснил Протасов. В прошлом году Роскачество подписало соглашение с "АвтоВАЗом", оно касалось двух сфер. Во-первых, это диагностика качества процессов и внедрение системы менеджмента качества на предприятиях автомобильной промышленности, причем не только "АвтоВАЗа", но и других, в том числе поставщиков автоагрегатов и продукции для российского автопрома, рассказал Протасов. Во-вторых, в рамках этого соглашения Роскачество договорилось с предприятиями о том, что автомобильная отрасль будет просвещать потребителей. "И вы знаете о серьезном исследовании шин, которое было проведено нами в конце прошлого года с выявлением токсичных элементов, с принятием правительством определенных решений в отношении экологического сбора. Это следствие этой работы", - пояснил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 11.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

