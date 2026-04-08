Росрыболовство ожидает снижения вылова лососевых в 2026 году

Российский вылов лососевых по итогам 2026 года ожидается ниже, чем в предыдущем - на уровне 230-250 тысяч тонн, заявил журналистам руководитель Росрыболовства...

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский вылов лососевых по итогам 2026 года ожидается ниже, чем в предыдущем - на уровне 230-250 тысяч тонн, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в преддверии расширенного заседания коллегии ведомства, которое пройдет в среду. "Мы по лососевым ожидаем снижения в этом году по вылову. Пока сложно сказать, сколько в итоге будет выловлено, но прогнозы у нас разные есть… но будем надеяться, что где-то порядка 230-250 тысяч тонн мы поймаем в этом году", - сказал он. В 2025 году лососевая путина на Дальнем Востоке была удачнее, чем годом ранее: вылов составил 335,5 тысячи тонн. В начале марта Шестаков рассказал РИА Новости, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Промысел лососей ведется на Дальнем Востоке. Он официально открывается 20 мая в Приморье и завершается в конце ноября на Сахалине. Основной лов приходится на июль-август.

