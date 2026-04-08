В России снизился спрос на китайские легковые автомобили в лизинг - 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T03:47+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спрос на легковые автомобили китайских марок в лизинг по результатам января-февраля снижается в России, во многом на фоне сложностей с логистикой, а также высокой конкуренции с российскими автопроизводителями, сообщили РИА Новости в лизинговых компаниях. По данным "Европлана", доля китайских марок в продажах новых легковых автомобилей компании в январе-феврале 2026 года составила 37,3%, что на 13,9 процентного пункта ниже показателя аналогичного периода 2025 года (51,2%). "Это ослабление позиций китайских брендов скорее всего связано с логистическими сложностями и удлинением сроков поставки, усилением конкурентного давления со стороны российских и белорусских производителей, а также насыщением спроса после активного роста в предыдущие годы", - отметили в компании. По словам директора по развитию каналов продаж "Флит Лизинг" Елены Скубий, в компании по итогам первых двух месяцев фиксируется четырехкратное падение доли китайских марок легковых автомобилей при росте продаж сегмента на 40%. "Бизнес сохраняет интерес к уже проверенным маркам и моделям с прогнозируемой остаточной стоимостью и экономикой владения. В топ марок в сегменте такси входят: Haval, Tenet, Lada, Belgee, Москвич", - сообщила Скубий. Как отмечают в "Европлане", при этом, доля российских автомобилей в структуре продаж компании выросла до 47,5% (против 41,9% в январе–феврале 2025 года). Основными причинами роста там назвали политику импортозамещения и поддержку отечественного производства, локализацию сборки, рост внутреннего спроса на более бюджетные варианты автомобилей. "В структуре продаж автомобилей с пробегом китайские бренды стали абсолютными лидерами: их доля удвоилась в 2026 году по сравнению с 2025 годом. Это объясняется активными продажами в лизинг китайских машин в 2023–2025 годах. Теперь они же продаются и на вторичном рынке", - сообщили в автолизинговой компании. Впрочем, гендиректор ГК "Интерлизинг" Артём Алёшкин наоборот фиксирует "уверенный рост" спроса на "китайцев" со смещением фокуса в сторону сегмента "комфорт-плюс". "Если ранее таксопарки ориентировались преимущественно на бюджетные седаны, то сейчас растёт доля запросов на кроссоверы - Haval Jolion, Voyah и другие: пассажиры готовы доплачивать за комфорт, а водители ценят клиренс и проходимость", - говорит глава компании. По мнению коммерческого директора ГК "Альфа-Лизинг" Ольги Кирилловой, Минпромторг РФ поддерживает локализацию производства китайских автобрендов. "Большинство уже производят самые востребованные модели в нашей стране, а в 2026 году, по оценке "Альфа-Лизинг", количество китайских автомобилей со сборкой на территории РФ вырастет в два раза. В прошлом году доля китайских брендов в продажах среди таксопарков в "Альфа-Лизинг" составила 52%", - заключила Кириллова.

