Рынок СПГ будет восстанавливаться дольше нефтяного, считает эксперт

Рынок СПГ будет восстанавливаться дольше нефтяного, считает эксперт - 08.04.2026, ПРАЙМ

Рынок СПГ будет восстанавливаться дольше нефтяного, считает эксперт

Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) будет восстанавливаться дольше нефтяного после деэскалации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости ведущий... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T15:34+0300

2026-04-08T15:34+0300

2026-04-08T15:34+0300

нефть

ближний восток

иран

ормузский пролив

игорь юшков

дональд трамп

аббас аракчи

фонд национальной энергетической безопасности

мид

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) будет восстанавливаться дольше нефтяного после деэскалации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. До того компания Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре из-за повреждения инфраструктуры. "Если на нефтяном рынке наступит быстрое облегчение, то газовые рынки будут восстанавливаться дольше", - ответил Юшков на вопрос о том, сколько времени займет восстановление поврежденной инфраструктуры СПГ. По словам Юшкова, первая волна выхода нефти на мировой рынок с Ближнего Востока будет большой, потому что нефтяные компании продолжали закачивать нефть в стратегические резервуары во время приостановки судоходства в Ормузском проливе. А теперь, когда пролив откроется, они будут отгружать нефть как от текущей добычи, так и из хранилищ. А с газом наоборот - там нет системы хранения, поэтому отгрузки возможны только из текущей добычи, но эту текущую добычу надо постепенно вывести на проектные мощности, запустить заводы сжижения газа, и только через пару недель промышленность Катара будет полноценно работать, и то если стороны не прервут перемирие, заключил он.

ближний восток

иран

ормузский пролив

нефть, ближний восток, иран, ормузский пролив, игорь юшков, дональд трамп, аббас аракчи, фонд национальной энергетической безопасности, мид