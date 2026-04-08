Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок СПГ будет восстанавливаться дольше нефтяного, считает эксперт - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/rynok-869008572.html
Рынок СПГ будет восстанавливаться дольше нефтяного, считает эксперт
Рынок СПГ будет восстанавливаться дольше нефтяного, считает эксперт
2026-04-08T15:34+0300
нефть
ближний восток
иран
ормузский пролив
игорь юшков
дональд трамп
аббас аракчи
фонд национальной энергетической безопасности
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) будет восстанавливаться дольше нефтяного после деэскалации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. До того компания Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре из-за повреждения инфраструктуры. "Если на нефтяном рынке наступит быстрое облегчение, то газовые рынки будут восстанавливаться дольше", - ответил Юшков на вопрос о том, сколько времени займет восстановление поврежденной инфраструктуры СПГ. По словам Юшкова, первая волна выхода нефти на мировой рынок с Ближнего Востока будет большой, потому что нефтяные компании продолжали закачивать нефть в стратегические резервуары во время приостановки судоходства в Ормузском проливе. А теперь, когда пролив откроется, они будут отгружать нефть как от текущей добычи, так и из хранилищ. А с газом наоборот - там нет системы хранения, поэтому отгрузки возможны только из текущей добычи, но эту текущую добычу надо постепенно вывести на проектные мощности, запустить заводы сжижения газа, и только через пару недель промышленность Катара будет полноценно работать, и то если стороны не прервут перемирие, заключил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Юшков: рынок СПГ будет восстанавливаться дольше нефтяного после мира на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) будет восстанавливаться дольше нефтяного после деэскалации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. До того компания Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре из-за повреждения инфраструктуры.
"Если на нефтяном рынке наступит быстрое облегчение, то газовые рынки будут восстанавливаться дольше", - ответил Юшков на вопрос о том, сколько времени займет восстановление поврежденной инфраструктуры СПГ.
По словам Юшкова, первая волна выхода нефти на мировой рынок с Ближнего Востока будет большой, потому что нефтяные компании продолжали закачивать нефть в стратегические резервуары во время приостановки судоходства в Ормузском проливе. А теперь, когда пролив откроется, они будут отгружать нефть как от текущей добычи, так и из хранилищ.
А с газом наоборот - там нет системы хранения, поэтому отгрузки возможны только из текущей добычи, но эту текущую добычу надо постепенно вывести на проектные мощности, запустить заводы сжижения газа, и только через пару недель промышленность Катара будет полноценно работать, и то если стороны не прервут перемирие, заключил он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала