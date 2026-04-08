Цена на нефть марки Brent снижается на 5,5%

Цена нефти марки Brent снижается на 5,5% на фоне новостей относительно ситуации вокруг Ближнего Востока, следует из данных торгов. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T00:43+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent снижается на 5,5% на фоне новостей относительно ситуации вокруг Ближнего Востока, следует из данных торгов. По состоянию на 0.20 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,45% относительно предыдущего закрытия - до 103,31 доллара за баррель. Как утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник, США и Иран могут скоро достигнуть прогресса на переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты в настоящее время находятся в разгаре жарких переговоров по Ирану на фоне приближающегося истечения его ультиматума Тегерану. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф во вторник сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана. Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.

