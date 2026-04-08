JPMorgan повысил прогноз по инфляции в Турции на конец года до 28%
Американский банк JPMorgan повысил прогноз по инфляции в Турции на конец года до 28% с 26,4% на фоне роста цен на энергоносители и геополитической... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T07:16+0300
АНКАРА, 8 апр – ПРАЙМ. Американский банк JPMorgan повысил прогноз по инфляции в Турции на конец года до 28% с 26,4% на фоне роста цен на энергоносители и геополитической напряжённости, пересмотрены также ожидания по ключевой ставке - до 34% с 32%, приводит прогноз банка газета Dünya.
"JPMorgan пересмотрел в сторону повышения прогноз инфляции по Турции, указав на сохраняющиеся инфляционные риски. Согласно оценкам банка, прогноз инфляции на 2026 год был повышен примерно с 26,4% до 28%", - пишет издание.
В оценке, подготовленной для Центрального банка Турецкой Республики, были скорректированы прогнозы в отношении денежно-кредитной политики. Банк повысил прогноз по учетной ставке на конец года до 34% с 32%. Кроме того, было отмечено, что вероятность дополнительного повышения ставок в краткосрочной перспективе также не исключается.
Отмечается, что основными причинами пересмотра стали рост цен на энергоносители и влияние геополитических факторов, включая ситуацию вокруг Ирана.
В JPMorgan также указали на риски для макроэкономической стабильности, включая давление на текущий счёт и возможное замедление дезинфляционных процессов, что может повлиять на денежно-кредитную политику страны.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта замедлилась до 30,87%, а рост цен в марте замедлился почти до 2%, следует из сообщения Института статистики страны (TÜİK).
