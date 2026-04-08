Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
JPMorgan повысил прогноз по инфляции в Турции на конец года до 28% - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260408/turtsija-868999378.html
JPMorgan повысил прогноз по инфляции в Турции на конец года до 28%
экономика
финансы
мировая экономика
турция
иран
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868999378.jpg?1775621817
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:16 08.04.2026
 
D nya: JPMorgan повысил прогноз по инфляции в Турции на конец года до 28%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 8 апр – ПРАЙМ. Американский банк JPMorgan повысил прогноз по инфляции в Турции на конец года до 28% с 26,4% на фоне роста цен на энергоносители и геополитической напряжённости, пересмотрены также ожидания по ключевой ставке - до 34% с 32%, приводит прогноз банка газета Dünya.
"JPMorgan пересмотрел в сторону повышения прогноз инфляции по Турции, указав на сохраняющиеся инфляционные риски. Согласно оценкам банка, прогноз инфляции на 2026 год был повышен примерно с 26,4% до 28%", - пишет издание.
В оценке, подготовленной для Центрального банка Турецкой Республики, были скорректированы прогнозы в отношении денежно-кредитной политики. Банк повысил прогноз по учетной ставке на конец года до 34% с 32%. Кроме того, было отмечено, что вероятность дополнительного повышения ставок в краткосрочной перспективе также не исключается.
Отмечается, что основными причинами пересмотра стали рост цен на энергоносители и влияние геополитических факторов, включая ситуацию вокруг Ирана.
В JPMorgan также указали на риски для макроэкономической стабильности, включая давление на текущий счёт и возможное замедление дезинфляционных процессов, что может повлиять на денежно-кредитную политику страны.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта замедлилась до 30,87%, а рост цен в марте замедлился почти до 2%, следует из сообщения Института статистики страны (TÜİK).
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала