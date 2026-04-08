https://1prime.ru/20260408/yuan-869018106.html

Юань на Мосбирже скорректировался вверх к рублю после семи дней падения - 08.04.2026, ПРАЙМ

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду повысился к рублю после снижения в течение семи сессий подряд, следует из данных Московской биржи.

2026-04-08T23:34+0300

китайский юань

рынок

торги

сша

иран

ормузский пролив

дональд трамп

аббас аракчи

наталья ващелюк

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду повысился к рублю после снижения в течение семи сессий подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 6 копеек и составил 11,46 рубля. Курсовой коридор составил 11,43-11,51 рубля. За семь предыдущих сессий юань упал на 43 копейки. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,48 рубля. КоррекцияКурс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в среду повышался после семи дней снижения подряд. Психологический импульс пришел от двузначного в процентах обвала рынка нефти после того, как президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели. "Инвесторы бурно реагировали на снижение цен на сырье из-за перемирия США и Ирана, рубль слабел", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 19.52 мск падала на 13,5% - до 94,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 1% - до 98,9 пункта. Игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ о том, что объем отложенных Минфином России продаж валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте примерно сопоставим с объемом отложенных покупок в апреле, что нейтрально для рынка. Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями в марте снизились на 7% к февралю - до 14,9 миллиарда долларов. Совокупный спрос на валюту со стороны нефинансовых компаний в марте вырос относительно предыдущего месяца с 0,8 триллиона до 0,9 триллиона рублей, оценил регулятор. Наконец, чистые покупки иностранной валюты физлицами за март выросли в 4,7 раза - до 65,2 миллиарда рублей, оценил ЦБ. Активность инвесторов на текущих аукционах Минфина сохраняется сдержанной, отражая сохраняющиеся негативные настроения на рынке госдолга, рассуждает Максим Гладских из "ТКБ инвестмент партнерс". "Наибольшее давление наблюдается в сегменте длинных выпусков — инвесторы формируют более консервативное позиционирование, опасаясь нового витка глобальной инфляции", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля. ПрогнозыОсновная часть повышенной экспортной выручки поступит в мае-июне, но ожидания этого уже сейчас сдерживают покупателей валюты, говорит Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Тем не менее не все так уж позитивно для рубля. Высокие расходы госбюджета, пробуксовка переговорного трека по Украине и ожидания снижения ключевой ставки работают против рубля, сдерживая его укрепление. Краткосрочно ждем 11,35-11,65 рубля по юаню и 78-80 рублей за доллар", - добавляет он. Если дипломатический процесс по Ближнему Востоку продолжится, и конфликт не возобновится, то цены на нефть, вероятно, будут умеренно снижаться, а валютный курс до середины года может остаться в диапазоне 75-80 рублей за доллар, рассчитывает Наталья Ващелюк из УК "Первая".

https://1prime.ru/20260408/yuan-869014631.html

сша

иран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

