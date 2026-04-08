Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране резко высмеяли Зеленского после его обращения - 08.04.2026, ПРАЙМ
В Иране резко высмеяли Зеленского после его обращения
В посольстве Ирана в Южной Африке через социальную сеть Х предложили не придавать большого значения словам Владимира Зеленского, назвав его клоуном. | 08.04.2026, ПРАЙМ
05:12 08.04.2026
 
В Иране резко высмеяли Зеленского после его обращения

Посольство Ирана в ЮАР назвало Зеленского клоуном после его слов о Совбезе ООН

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В посольстве Ирана в Южной Африке через социальную сеть Х предложили не придавать большого значения словам Владимира Зеленского, назвав его клоуном.
"Сейчас не то время, чтобы обращать внимание на клоуна", — говорится в сообщении. Ранее глава Украины заявил, что Совет Безопасности ООН не смог продемонстрировать единство относительно ситуации в Ормузском проливе, при этом назвав правительство Ирана режимом. В ответ иранская дипломатическая миссия подчеркнула:
"Америка и Израиль — вот режимы. Не Иран", — резюмировали там.
Во вторник Совбез ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая.
В поддержку документа выступили 11 стран, еще две воздержались. Он призывает государства координировать "усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам" для обеспечения прохода судов. Это подразумевает сопровождение гражданских кораблей и сдерживание попыток закрыть или заблокировать пролив.
Помимо этого, Совбез выразил готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует проходу в Баб-эль-Мандебе. Там также требуют от Ирана "прекратить нападения на торговые и коммерческие суда", призывают к деэскалации боевых действий и возобновлению диалога.
Как подчеркнул российский постпред Василий Небензя, Москва не могла поддержать проект, который создал бы опасный прецедент для международного права. По словам дипломата, целью его принятия был карт-бланш на продолжение агрессивных действий, что поставило бы под удар любые перспективы возобновления переговоров.
Глава МИД Сергей Лавров на прошлой неделе напомнил, что ООН и раньше предлагала "оборонительные" инициативы, однако по итогу они служили для оправдания агрессии. Он отметил, что и в этот раз документ могут использовать для срыва переговоров. Вашингтону же следует прекратить боевые действия, а не говорить о проблемах судоходства через транспортный коридор, добавил Лавров.
На прошлой неделе Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими, азиатскими и некоторыми европейскими странами. Как отмечали в иранском МИД, новый режим будет предполагать оплату пошлины за транзит, которая коснется даже дружественных государств. По данным агентства Tasnim, к ним относятся Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
 
