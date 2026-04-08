Житель Сахалина оштрафован за контрабанду морского ежа
2026-04-08T04:48+0300
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – ПРАЙМ. Суд в Приморье взыскал 36 миллионов рублей с жителя Сахалина, который отправлял за рубеж морского ежа, незаконно занижая стоимость при декларировании, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП).
Отмечается, что 57-летний житель Сахалина осужден судом Владивостока по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду водных биологических ресурсов, Приморский краевой суд оставил приговор в силе.
"В суде установлено, что сотрудник коммерческой организации, осуществляющей деятельность в Сахалинской области, при декларировании во Владивостокской таможне с января по июль 2024 года живых морских ежей умышленно сообщал неверную информацию об их стоимости с целью занижения таможенных платежей. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 36 миллионов рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных морепродуктов", - сообщает ДВТП.
Приговор вступил в законную силу.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчина отправлял за границу морского ежа.
Суд в Приморье взыскал с жителя Сахалина 36 миллионов рублей за контрабанду морских ежей
