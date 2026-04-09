Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросли продажи новых автомобилей немецких брендов - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/avtomobili-869034433.html
В России выросли продажи новых автомобилей немецких брендов
бизнес
россия
рф
bmw
volkswagen
audi
bmw x5
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/17/822671738_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_e96ba10813d85d256adcad5fd4667f1f.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/17/822671738_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_c2e0f5bd6338184157279b85af5b630a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:05 09.04.2026
 
В России выросли продажи новых автомобилей немецких брендов

Продажи новых авто немецких брендов в РФ в первом квартале выросли в 2,5 раза

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАвтомобильный салон
Автомобильный салон - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
Автомобильный салон. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей немецких брендов в России по итогам первого квартала 2026 года выросли в 2,5 раза в годовом выражении и составили 12,5 тысячи единиц, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
"По итогам первого квартала 2026 года в нашей стране было реализовано 12 458 новых легковых машин немецких брендов... это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (4 887 штук)", - говорится в сообщении.
Самой популярной немецкой маркой авто в России по итогам трех месяцев стала BMW, чьи продажи выросли на 91% в годовом выражении и составили 3 873 единицы. Следом расположился Volkswagen, продажи которого в январе-марте выросли в 4,5 раза и составили 3 361 автомобиль.
В топ-5 марок по продажам вошли также Mercedes-Benz (2 737 штук; +82%), Audi (2 339 авто; рост в 5,5 раза) и Porsche (444 единицы; +23%).
Тройка лидеров по продажам в первом квартале состоит из кроссоверов BMW X5, Audi Q5 и Volkswagen Tiguan, указали в компании. Только этим трем моделям удалось за отчетный период преодолеть отметку в тысячу проданных машин.
Замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин напомнил, что сегодня немецкие автомобили не поставляются официально на российский рынок и доступны только по параллельному импорту. "За счет столь резкого роста продаж доля "немцев" на рынке РФ увеличилась с 2% в 1 квартале 2025 года до 4,7% в январе – марте 2026-го", - добавил он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала