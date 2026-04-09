В России выросли продажи новых автомобилей немецких брендов

В России выросли продажи новых автомобилей немецких брендов - 09.04.2026, ПРАЙМ

В России выросли продажи новых автомобилей немецких брендов

Продажи новых легковых автомобилей немецких брендов в России по итогам первого квартала 2026 года выросли в 2,5 раза в годовом выражении и составили 12,5 тысячи | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T16:05+0300

2026-04-09T16:05+0300

2026-04-09T16:05+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей немецких брендов в России по итогам первого квартала 2026 года выросли в 2,5 раза в годовом выражении и составили 12,5 тысячи единиц, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам первого квартала 2026 года в нашей стране было реализовано 12 458 новых легковых машин немецких брендов... это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (4 887 штук)", - говорится в сообщении. Самой популярной немецкой маркой авто в России по итогам трех месяцев стала BMW, чьи продажи выросли на 91% в годовом выражении и составили 3 873 единицы. Следом расположился Volkswagen, продажи которого в январе-марте выросли в 4,5 раза и составили 3 361 автомобиль. В топ-5 марок по продажам вошли также Mercedes-Benz (2 737 штук; +82%), Audi (2 339 авто; рост в 5,5 раза) и Porsche (444 единицы; +23%). Тройка лидеров по продажам в первом квартале состоит из кроссоверов BMW X5, Audi Q5 и Volkswagen Tiguan, указали в компании. Только этим трем моделям удалось за отчетный период преодолеть отметку в тысячу проданных машин. Замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин напомнил, что сегодня немецкие автомобили не поставляются официально на российский рынок и доступны только по параллельному импорту. "За счет столь резкого роста продаж доля "немцев" на рынке РФ увеличилась с 2% в 1 квартале 2025 года до 4,7% в январе – марте 2026-го", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, bmw, volkswagen, audi, bmw x5, авто