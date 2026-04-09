Число деловых поездок в марте выросло на 21% - 09.04.2026, ПРАЙМ
Число деловых поездок в марте выросло на 21%
Количество деловых поездок внутри РФ и за рубеж в марте 2026 года увеличилось на 21% по сравнению со среднемесячным показателем января и февраля, говорится в... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T07:17+0300
07:17 09.04.2026
 
Число деловых поездок в марте выросло на 21%

"OneTwoTrip": число деловых поездок внутри России и за рубеж выросло на 21%

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Количество деловых поездок внутри РФ и за рубеж в марте 2026 года увеличилось на 21% по сравнению со среднемесячным показателем января и февраля, говорится в исследовании сервиса для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса", которое есть в распоряжении у РИА Новости.
"По данным аналитиков, в марте 2026 года количество деловых поездок увеличилось на 21% по сравнению со среднемесячным показателем января и февраля", - сообщается в исследовании, которое проводилось среди постоянных корпоративных клиентов сервиса.
Так, внутри России наиболее заметный рост количества командировок в марте пришелся на Москву, их число увеличилось на 26,5%. Помимо этого в топ городов с растущим деловым тарифом вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.
В свою очередь, среди зарубежных направлений лидером по приросту стал Китай, куда деловые поездки участились на 21,2%. "Кроме того, российский бизнес стал заметно чаще летать в страны СНГ и ключевые транзитные хабы: количество командировок в Беларусь выросло на 12,4%, Турцию - на 8,2%, Казахстан - на 8%, а в Узбекистан - на 6,1%", - подчеркнули аналитики.
В сервисе обратили внимание на то, что рекордный рост числа командировок продемонстрировали компании из добывающего сектора: их показатели подскочили в 2,5 раза по сравнению с январем. Также существенно увеличили количество поездок представители медицинской отрасли - рост на 73%, и финансовые организации - на 59%.
"Замыкают пятерку самых динамичных сфер компании, специализирующиеся на культуре и спорте, с приростом в 39%, а также производственный сектор (рост на 35%)", - заключили там.
 
