Эксперт рассказал, когда цены на нефть опустятся ниже $60 за баррель
Конфликт на Ближнем Востоке завершит эпоху высоких цен на нефть, к следующему году средние котировки Brent опустятся до 60 долларов за баррель, заявил РИА... | 09.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке завершит эпоху высоких цен на нефть, к следующему году средние котировки Brent опустятся до 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"Если война в Ираке 2023 года открыла собой эпоху высоких нефтяных цен, то иранский конфликт эту эпоху закончит", - полагает он.
По словам Родионова, наступает очень благоприятное время для стран-импортеров нефти. В то же время экспортеров ждет конкуренция.
"То есть либо вторая половина 2026 года, либо 2027 год средние цены будут ниже 60 долларов за баррель", - прогнозирует эксперт.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже сообщил об открытии Ормузского пролива. После объявления о перемирии цены на нефть резко пошли вниз. Стоимость марки Brent в среду днем падала ниже 91 доллара за баррель, хотя еще во вторник превышала 100 долларов.
По словам Родионова, после завершения конфликта будут смыкаться два тренда: торможение прироста спроса из-за электромобильной революции и рост предложения как со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, так и членов альянса. Это и приведет к снижению котировок.
Эксперт Родионов: конфликт на Ближнем Востоке завершит эпоху высоких цен на нефть
