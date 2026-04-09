В FT назвали главного импортера американского авиатоплива

Великобритания стала ведущим мировым направлением для экспорта американского авиационного топлива после сокращения поставок из стран Персидского залива на фоне... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T08:54+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Великобритания стала ведущим мировым направлением для экспорта американского авиационного топлива после сокращения поставок из стран Персидского залива на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные аналитических компаний. "Согласно новым данным, Великобритания стала ведущим мировым направлением для экспорта американского авиационного топлива, поскольку авиационный сектор стремится восполнить дефицит, образовавшийся из-за замедления поставок из Персидского залива с начала войны в Иране", - говорится в материале. По данным London Stock Exchange Group. и Vortexa, около четверти экспорта авиационного топлива из США в прошлом месяце пришлось на Великобританию, при этом американское топливо может составить до половины британского импорта в первой половине апреля. Эксперты отмечают, что переориентация на поставки из США отражает ослабление исторической зависимости Великобритании от импорта авиационного топлива с Ближнего Востока. Хотя цены на нефть снизились после соглашения о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке, участники рынка ожидают, что цены на авиатопливо будут снижаться медленно. США увеличивают экспорт на фоне высокого спроса и более высоких цен в Европе по сравнению с американским рынком. Европа конкурирует с Азией за поставки, а разница в цене топлива между северо-западной Европой и побережьем Мексиканского залива США достигла 38 долларов за баррель против 0,5 доллара до конфликта, пишет издание. По данным аналитиков LSEG, в марте США экспортировали почти 500 тысяч тонн топлива, из которых около 115 тысяч пришлись на Великобританию. В апреле ожидается импорт 218 тысячи тонн, из которых 151 тысяча будет поставлена из США. Великобритания ежегодно получает около 6 миллионов тонн авиационного топлива с Ближнего Востока, при этом Европа также импортирует миллионы тонн из региона. Однако, несмотря на ожидаемый рост обеспечения сырьем, американские поставки, вероятно, не смогут полностью заменить ближневосточные, отмечают аналитики. По оценкам Vortexa, они смогут компенсировать лишь около половины утраченных объемов. После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели.

