Япония может дополнительно выпустить из запасов нефти на 20 дней
Правительство Японии рассматривает возможность дополнительного выпуска в мае на рынок нефти, равной 20 дням обеспечения потребностей страны, передает агентство... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T07:41+0300
энергетика
нефть
экономика
япония
ТОКИО, 9 апр – ПРАЙМ. Правительство Японии рассматривает возможность дополнительного выпуска в мае на рынок нефти, равной 20 дням обеспечения потребностей страны, передает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники. На рынок будет выпущен объем, который обеспечивает 20-дневные потребности страны в нефти. Его планируется взять из государственных запасов. Япония начала выпускать нефть из коммерческих запасов 16 марта и из государственных 26 марта. Нефть из коммерческих запасов соответствует необходимому объему для 15 дней обеспечения страны, из государственных – для 30 дней. Таким образом, общий объем нефти из резервов страны составит 80 миллионов баррелей, что соответствует необходимому на 45 дней количеству нефти. До начала выпуска на рынок нефти из резервов Япония располагала ее запасом на 254 дня, это около 470 миллионов баррелей. Таким образом, Япония потратит из резервов объем нефти, необходимый для покрытия потребностей страны на 65 дней.
