Риелторы сообщили о продаже квартиры, которая может принадлежать Пугачевой - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/kvartira-869029660.html
Риелторы сообщили о продаже квартиры, которая может принадлежать Пугачевой
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/09/869029507_0:272:2675:1777_1920x0_80_0_0_1f13bb4526802fee61cbd5a8f29ca230.jpg
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Квартиру в жилом комплексе "Филипповский" в районе Арбат в центре Москвы, которая может принадлежать певице Алле Пугачевой, выставили на продажу за 5 миллионов долларов или 400 миллионов рублей, сообщил РИА Недвижимость источник на рынке элитной недвижимости. По его данным, информация о квартире есть в закрытых риелторских чатах. Там говорится, что площадь лота составляет 300 квадратных метров, в сделку входят два машино-места. "Высокий этаж, хорошие виды", - уточняется в объявлении. Вместе с тем риелтор, контакты которой указываются в нем, не стала подтверждать РИА Недвижимость, что квартира действительно принадлежит Пугачевой, и не захотела общаться с журналистом. Главный аналитик "Циана" Алексей Попов в свою очередь описал в беседе с РИА Недвижимость ЖК "Филипповский" как "хороший для своего времени дом с интересной архитектурой и удобным местоположением". "Это настоящий тихий центр. Хотя планировка в похожих на описание лота объявлениях, а также обстановка в них, очевидно, устарели на 10-15 лет. Даже на профессиональных фотографиях квартиры, выставленные на продажу на открытых ресурсах, выглядят темноватыми из-за очень глубоких комнат", - пояснил он. Партнер группы компаний Kalinka Полина Меделяновская отметила, что дом, хотя и расположен удачно, считается уже "уставшим", так как построен достаточно давно, в 2000-е годы. При этом, предупредила она, переулки Арбата являются сложными с точки зрения логистики. "Учитывая видовые характеристики и бренд Аллы Пугачевой, можно говорить о том, что квартира может быть продана выше рынка", - предположила Меделяновская. Член правления Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Майя Павлова в свою очередь сказала, что цена в 400 миллионов рублей выглядит обоснованной, учитывая, что жилой комплекс расположен в историческом центре Москвы, где стоимость квадратного метра обычно варьируется в диапазоне от 1 до 2 миллионов рублей. "Локация является одним из ключевых преимуществ объекта: дом находится в историческом центре Москвы, в пешей доступности от Кремля - около 20 минут спокойным шагом. Сам дом имеет клубный формат, что формирует камерную и приватную - всего 71 квартира. Среди дополнительных плюсов - наличие подземного паркинга и высокие, около 3,5 метра, потолки", - пояснила риелтор. По словам Павловой, срок продажи подобных объектов класса "люкс" составляет, как правило, от одного до полутора лет. "Формат закрытой продажи, при котором показы проводятся только для ограниченного круга клиентов, в большинстве случаев снижает эффективность реализации объекта. Он существенно сужает воронку потенциальных покупателей и ограничивает рыночную конкуренцию, что может привести к увеличению срока экспозиции и усложнению сделки", - отметила она. С такой оценкой согласна и Меделяновская. Партнер Kalinka также обратила внимание на то, что в настоящее время покупатели настороженно относятся к сделкам с медийными персонами, обладающими ресурсами и влиянием. При этом, как добавила Павлова, проживание собственника за границей, даже если владелец не готов приехать на сделку, не является критическим ограничением. "Проведение сделки возможно по генеральной доверенности, что является стандартной и широко применяемой практикой в подобных случаях", - сообщила она.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/09/869029507_0:21:2675:2027_1920x0_80_0_0_7390ccd1a8bac7358571161aa8acbc80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Квартиру, которая может принадлежать Пугачевой, в Москве продают за $5 млн

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
Певица Алла Пугачева . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала