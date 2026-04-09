Риелторы сообщили о продаже квартиры, которая может принадлежать Пугачевой

2026-04-09T11:45+0300

МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Квартиру в жилом комплексе "Филипповский" в районе Арбат в центре Москвы, которая может принадлежать певице Алле Пугачевой, выставили на продажу за 5 миллионов долларов или 400 миллионов рублей, сообщил РИА Недвижимость источник на рынке элитной недвижимости. По его данным, информация о квартире есть в закрытых риелторских чатах. Там говорится, что площадь лота составляет 300 квадратных метров, в сделку входят два машино-места. "Высокий этаж, хорошие виды", - уточняется в объявлении. Вместе с тем риелтор, контакты которой указываются в нем, не стала подтверждать РИА Недвижимость, что квартира действительно принадлежит Пугачевой, и не захотела общаться с журналистом. Главный аналитик "Циана" Алексей Попов в свою очередь описал в беседе с РИА Недвижимость ЖК "Филипповский" как "хороший для своего времени дом с интересной архитектурой и удобным местоположением". "Это настоящий тихий центр. Хотя планировка в похожих на описание лота объявлениях, а также обстановка в них, очевидно, устарели на 10-15 лет. Даже на профессиональных фотографиях квартиры, выставленные на продажу на открытых ресурсах, выглядят темноватыми из-за очень глубоких комнат", - пояснил он. Партнер группы компаний Kalinka Полина Меделяновская отметила, что дом, хотя и расположен удачно, считается уже "уставшим", так как построен достаточно давно, в 2000-е годы. При этом, предупредила она, переулки Арбата являются сложными с точки зрения логистики. "Учитывая видовые характеристики и бренд Аллы Пугачевой, можно говорить о том, что квартира может быть продана выше рынка", - предположила Меделяновская. Член правления Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Майя Павлова в свою очередь сказала, что цена в 400 миллионов рублей выглядит обоснованной, учитывая, что жилой комплекс расположен в историческом центре Москвы, где стоимость квадратного метра обычно варьируется в диапазоне от 1 до 2 миллионов рублей. "Локация является одним из ключевых преимуществ объекта: дом находится в историческом центре Москвы, в пешей доступности от Кремля - около 20 минут спокойным шагом. Сам дом имеет клубный формат, что формирует камерную и приватную - всего 71 квартира. Среди дополнительных плюсов - наличие подземного паркинга и высокие, около 3,5 метра, потолки", - пояснила риелтор. По словам Павловой, срок продажи подобных объектов класса "люкс" составляет, как правило, от одного до полутора лет. "Формат закрытой продажи, при котором показы проводятся только для ограниченного круга клиентов, в большинстве случаев снижает эффективность реализации объекта. Он существенно сужает воронку потенциальных покупателей и ограничивает рыночную конкуренцию, что может привести к увеличению срока экспозиции и усложнению сделки", - отметила она. С такой оценкой согласна и Меделяновская. Партнер Kalinka также обратила внимание на то, что в настоящее время покупатели настороженно относятся к сделкам с медийными персонами, обладающими ресурсами и влиянием. При этом, как добавила Павлова, проживание собственника за границей, даже если владелец не готов приехать на сделку, не является критическим ограничением. "Проведение сделки возможно по генеральной доверенности, что является стандартной и широко применяемой практикой в подобных случаях", - сообщила она.

