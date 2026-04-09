В Bloomberg рассказали, как повлияет закрытие Ормуза на цены на нефть - 09.04.2026, ПРАЙМ

Аналитики Goldman Sachs Group прогнозируют, что средняя стоимость нефти марки Brent будет выше 100 долларов за баррель до конца года, если Ормузский пролив... | 09.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Аналитики Goldman Sachs Group прогнозируют, что средняя стоимость нефти марки Brent будет выше 100 долларов за баррель до конца года, если Ормузский пролив останется закрытым еще на месяц, передает агентство Блумберг. "Средняя цена нефти марки Brent будет превышать 100 долларов за баррель в течение всего 2026 года, если Ормузский пролив останется закрытым ещё на месяц", - сообщает агентство со ссылкой на Goldman Sachs. Ситуация остается нестабильной, в прогноз по-прежнему закладываются риски роста цен, комментируют аналитики Goldman Sachs, в том числе Дан Стрёйвен (Daan Struyven). Базовый сценарий аналитиков предполагает, что потоки энергоресурсов через Ормузский пролив начнут восстанавливаться с этих выходных, а в течение месяца экспорт из Персидского залива постепенно вернется к уровням до конфликта, говорится в статье. В этом случае в третьем квартале средняя цена нефти Brent составит 82 доллара за баррель, а в четвертом - 80 долларов за баррель, прогнозируют аналитики. Согласно неблагоприятному сценарию, который предполагает задержку открытия пролива на один месяц, стоимость Brent в среднем ожидается выше 100 долларов за баррель во втором полугодии, полагают аналитики. А при более длительном закрытии пролива и потери части добычи нефти на Ближнем Востоке стоимость Brent в третьем квартале ожидается банком в среднем в 120 долларов за баррель и 115 долларов в четвертом квартале, сообщает Блумберг. В то же время Goldman Sachs понизил прогнозы стоимости нефти на текущий, второй квартал года: нефти Brent - до 90 долларов за баррель с 99 долларов, ожидавшихся ранее, WTI - до 87 долларов с 91 доллара за баррель. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти. Стоимость нефти Brent в марте превышала 119 долларов за баррель из-за закрытия Ормузского пролива. После объявления о двухнедельном соглашении о прекращении огня нефть несколько подешевела, теперь цена Brent находится вблизи 97 долларов за баррель, что примерно на 33% выше к уровню конца февраля (до начала конфликта).

