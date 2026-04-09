СМИ: США могут продлить послабления по санкциям на российскую нефть

СМИ: США могут продлить послабления по санкциям на российскую нефть - 09.04.2026, ПРАЙМ

СМИ: США могут продлить послабления по санкциям на российскую нефть

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, на этой неделе продлит действие послаблений по санкциям на российскую нефть, что может создать почву для | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T14:48+0300

2026-04-09T14:48+0300

2026-04-09T14:48+0300

ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, на этой неделе продлит действие послаблений по санкциям на российскую нефть, что может создать почву для аналогичного шага в отношении иранской нефти позднее в этом месяце, пишет Semafor со ссылкой на бывших чиновников министерства финансов и госдепартамента США. Власти США в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, ранее вывели из-под санкций некоторые сделки с российской нефтью. Как напомнило издание, сейчас из-под ограничений выведена продажа российской и иранской нефти, уже погруженной на суда, до 11 и 19 апреля соответственно. Министр финансов Скотт Бессент объяснял решение по иранской нефти попыткой смягчить экономические последствия от конфликта, выразив надежду, что это увеличит мировое предложение и поможет снизить цены. "Ряд бывших чиновников, занимавшихся санкционной политикой, по-прежнему ожидают, что администрация Трампа на этой неделе продлит послабления по российской нефти, что затем откроет путь к продлению послаблений по иранской нефти позднее в этом месяце", - говорится в статье в Semafor. Однако, как отмечает издание, спустя почти месяц специалисты не видят убедительных признаков того, что эти меры действительно заметно снизили стоимость топлива, помимо краткосрочного успокоения рынков. По данным издания, сразу несколько бывших чиновников, занимавшихся санкционной политикой, ожидают продления послаблений по российской нефти уже на этой неделе. На их взгляд, это станет еще одним признаком того, что при втором сроке Трампа санкции все чаще используются не как первоочередной инструмент экономического давления, а как рычаг для влияния на рынок.

https://1prime.ru/20260409/neft-869027938.html

сша

иран

нефть, мировая экономика, сша, иран, дональд трамп, скотт бессент