Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США могут продлить послабления по санкциям на российскую нефть - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/neft-869033137.html
СМИ: США могут продлить послабления по санкциям на российскую нефть
Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, на этой неделе продлит действие послаблений по санкциям на российскую нефть, что может создать почву для | 09.04.2026, ПРАЙМ
нефть
мировая экономика
сша
иран
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_aeb2821ce5be705e2bd2abbae8903a8a.jpg
https://1prime.ru/20260409/neft-869027938.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_07312fc38e14e8e2a9a3e1b40211d5d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:48 09.04.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, на этой неделе продлит действие послаблений по санкциям на российскую нефть, что может создать почву для аналогичного шага в отношении иранской нефти позднее в этом месяце, пишет Semafor со ссылкой на бывших чиновников министерства финансов и госдепартамента США.
Власти США в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, ранее вывели из-под санкций некоторые сделки с российской нефтью. Как напомнило издание, сейчас из-под ограничений выведена продажа российской и иранской нефти, уже погруженной на суда, до 11 и 19 апреля соответственно. Министр финансов Скотт Бессент объяснял решение по иранской нефти попыткой смягчить экономические последствия от конфликта, выразив надежду, что это увеличит мировое предложение и поможет снизить цены.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
В Bloomberg рассказали, как повлияет закрытие Ормуза на цены на нефть
10:43
"Ряд бывших чиновников, занимавшихся санкционной политикой, по-прежнему ожидают, что администрация Трампа на этой неделе продлит послабления по российской нефти, что затем откроет путь к продлению послаблений по иранской нефти позднее в этом месяце", - говорится в статье в Semafor.
Однако, как отмечает издание, спустя почти месяц специалисты не видят убедительных признаков того, что эти меры действительно заметно снизили стоимость топлива, помимо краткосрочного успокоения рынков.
По данным издания, сразу несколько бывших чиновников, занимавшихся санкционной политикой, ожидают продления послаблений по российской нефти уже на этой неделе. На их взгляд, это станет еще одним признаком того, что при втором сроке Трампа санкции все чаще используются не как первоочередной инструмент экономического давления, а как рычаг для влияния на рынок.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала