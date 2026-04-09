"Циан" ожидает существенного роста цен на новостройки к концу года
Цены на квартиры на первичном рынке России к концу 2026 года могут вырасти на 15%, в том числе за счет увеличения доли жилых комплексов класса "бизнес+", заявил | 09.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Цены на квартиры на первичном рынке России к концу 2026 года могут вырасти на 15%, в том числе за счет увеличения доли жилых комплексов класса "бизнес+", заявил главный аналитик "Циана" Алексей Попов в ходе дискуссии, организованной ЕРЗ.РФ. "Предложения будет побольше, и цены предложения подрастут побольше, чем инфляция. Во-первых, финмодели снижения цен не предполагают. И во многих регионах, не только в Москве, но растет доля ЖК с дорогими архитектурными излишествами" – отметил он. По его словам, факт цены вверх "достаточно сильно толкает и дотолкал" в Московском регионе до такой степени, что это может стать еще одной проблемой. Как объяснили аналитик, для людей, у которых есть деньги на новостройку, стоимость владения арендным жильем сильно выгоднее, чем покупка недвижимости на первичном рынке, даже с учетом перспективы снижения ставок. "Поэтому этот фактор тоже на скорость восстановления рынка 2026-2027 года влиять будет достаточно существенно", – подчеркнул Попов.
"Циан": цены на новостройки к концу года могут вырасти на 15 процентов
