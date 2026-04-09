Politico: нефтяники в США выступили против платы за проход через Ормуз - 09.04.2026, ПРАЙМ
Politico: нефтяники в США выступили против платы за проход через Ормуз
нефть
ормузский пролив
иран
сша
марко рубио
джей ди вэнс
дональд трамп
Нефть, Ормузский пролив, ИРАН, США, Марко Рубио, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
Politico: нефтяники в США выступили против платы за проход через Ормуз

Politico: нефтяники выступили против платы Ирану за проход через Ормузский пролив

© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
Танкер, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Руководители нефтяных компаний обратились в Белый дом с критикой возможной перспективы того, Иран может начать получать плату с судов за проход через Ормузский пролив, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
"Руководители нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, чтобы возразить против разрешения Ирану взимать плату за проход через стратегически важный Ормузский пролив в качестве условия мирных переговоров", - пишет издание.
По словам источника, представители нефтяной промышленности встретились в среду утром со старшими сотрудниками администрации в госдепартаменте, чтобы выразить свою обеспокоенность.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что озвученная президентом США Дональдом Трампом идея взимания Вашингтоном платы за проход через Ормузский пролив будет обсуждаться в ближайшие недели. Также газета Financial Times писала, что Иран готов открывать нефтяным танкерам проход через Ормузский пролив после уплаты пошлины в 1 доллар за каждый баррель нефти на борту.
В Иране высказались об Ормузском проливе после слов Трампа о перемирии
НефтьОрмузский проливИРАНСШАМарко РубиоДжей Ди ВэнсДональд Трамп
 
 
