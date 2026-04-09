Politico: нефтяники в США выступили против платы за проход через Ормуз

Politico: нефтяники выступили против платы Ирану за проход через Ормузский пролив
© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Руководители нефтяных компаний обратились в Белый дом с критикой возможной перспективы того, Иран может начать получать плату с судов за проход через Ормузский пролив, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
"Руководители нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, чтобы возразить против разрешения Ирану взимать плату за проход через стратегически важный Ормузский пролив в качестве условия мирных переговоров", - пишет издание.
По словам источника, представители нефтяной промышленности встретились в среду утром со старшими сотрудниками администрации в госдепартаменте, чтобы выразить свою обеспокоенность.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что озвученная президентом США Дональдом Трампом идея взимания Вашингтоном платы за проход через Ормузский пролив будет обсуждаться в ближайшие недели. Также газета Financial Times писала, что Иран готов открывать нефтяным танкерам проход через Ормузский пролив после уплаты пошлины в 1 доллар за каждый баррель нефти на борту.