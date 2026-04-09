Reuters: цены на нефть в Европе и Африке достигли рекорда

Reuters: цены на нефть в Европе и Африке достигли рекорда - 09.04.2026, ПРАЙМ

Reuters: цены на нефть в Европе и Африке достигли рекорда

Стоимость нефти на физическом рынке в Европе и Африке поднялась до рекорда, несмотря на снижение стоимости фьючерсов, после соглашения о прекращении огня на... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T15:59+0300

2026-04-09T15:59+0300

2026-04-09T15:59+0300

нефть

мировая экономика

европа

сша

иран

дональд трамп

аббас аракчи

мид

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Стоимость нефти на физическом рынке в Европе и Африке поднялась до рекорда, несмотря на снижение стоимости фьючерсов, после соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке, пишет агентство Рейтер. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти. "Цены на европейскую и африканскую нефть в среду поднялись до новых рекордов, несмотря на резкую распродажу нефтяных фьючерсов после достижения соглашения о прекращении огня между США и Ираном", - говорится в статье. В среду цена фьючерсов на нефть Brent снизилась на 13%, WTI - на 16%, а в четверг цены перешли к росту приблизительно на 5%, возвращаясь к психологической отметке в 100 долларов за баррель. Цены на физическом рынке при этом пока не снизились, а некоторые показали рост, сообщает агентство Рейтер. По данным LSEG, в четверг стоимость барреля нефти сорта North Sea Forties поднялась до рекордной отметки в 146,43 доллара за баррель, говорится в статье. В то же время Dated Brent (датированный), физический эталон для срочных поставок, торгуется почти на 27 долларов выше, чем июньский фьючерс на Brent, согласно данным LSEG, а цена на нефть Forties в среду достигла рекордной премии в 20,25 доллара к Dated Brent, сообщило агентство. В североморском эталоне другие крупные сорта, такие как Brent, Oseberg, Ekofisk и Troll, также в среду достигли рекордных премий, говорится в материале. Цена американской WTI Midland с поставкой в Европу в среду торговалась с премией в 20,7 доллара к Dated Brent, что также является историческим максимумом. Ангольская нефть марки Cabinda торговалась в среду примерно на 10 долларов за баррель дороже, чем Dated Brent, что также является рекордом для этой марки, говорится в статье.

европа

сша

иран

нефть, мировая экономика, европа, сша, иран, дональд трамп, аббас аракчи, мид