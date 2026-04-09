Россияне стали чаще интересоваться рефинансированием кредитов

Россияне, имеющие кредиты, стали чаще интересоваться их рефинансированием, это связано со смягчением денежно-кредитной политики и ростом финансовой грамотности... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T03:48+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне, имеющие кредиты, стали чаще интересоваться их рефинансированием, это связано со смягчением денежно-кредитной политики и ростом финансовой грамотности людей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "В первом квартале 2026 года посещаемость страниц маркетплейса, посвященных категории рефинансирования, увеличилась более чем на треть (35%) по сравнению с показателем на начало года. При этом пики роста количества посещений приходились на середину февраля и последнюю декаду марта", - сообщают аналитики. Аналитики изучили динамику посещений тематических страниц финансового маркетплейса. Помимо показателей сайта, исследование включало опрос 2500 пользователей сервиса старше 18 лет. По результатам опроса, почти половина опрошенных - 47% изучали текущие предложения на рынке, чтобы в дальнейшем объединить свои кредитные обязательства под более выгодными условиями, у трети - 33% изменились финансовые приоритеты и рефинансирование им оказалось нужно для снижения ежемесячного платежа. А каждый пятый опрошенный объяснил свой интерес к процедуре желанием привести финансы в порядок для лучшего контроля над долговой нагрузкой. При этом 33% из всех, кто интересовался рефинансированием, уже подали заявки, чтобы посмотреть, что им могут предложить банки на текущий момент. Если оценивать географию спроса, в топ-10 городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону и Челябинск. Исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак поясняет, что увеличение интереса к рефинансированию - закономерный тренд на фоне смягчения денежно-кредитной политики, подкрепленный тенденцией роста финансовой грамотности россиян. "Мы можем прогнозировать, что с дальнейшим уменьшением ключевой ставки тренд продолжится, поскольку для банков это также и возможность для восстановления объема выдаваемых кредитов", - предположил он. Банк России по итогам заседания совета директоров 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку - седьмой раз подряд - до 15% годовых.

