СМИ: Трамп напугал союзников своим безумным поведением - 09.04.2026, ПРАЙМ

Согласно немецкому журналу Spiegel, неустойчивое поведение президента США Дональда Трампа усугубило сомнения среди глобальных партнеров Америки в адекватности...

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Согласно немецкому журналу Spiegel, неустойчивое поведение президента США Дональда Трампа усугубило сомнения среди глобальных партнеров Америки в адекватности ее руководства. "Безумное поведение Трампа усилило сомнения во всем мире – особенно среди союзников в Персидском заливе и в Европе – в здравомыслии правительства США", — говорится в материале.Издание пишет, что днем Трамп выдвигал жесткие требования Ирану, а уже вечером, с триумфальными заявлениями о "победе", отступил от своих условий. А что, если Трамп просто потерял самообладание несколько часов спустя и сдался, применив свой обычный метод – TACO ("Трамп всегда пасует"), как его называют критики?", — иронично отмечает автор.Президент США Дональд Трамп публично заявил в ночь на 8 апреля об установлении временного перемирия с Ираном на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позже подтвердил, что Ормузский пролив снова открыт, что имеет ключевое значение для мировой торговли нефтью и газом. Однако, несмотря на эти договоренности, утро среды началось с ударов израильских сил по Ливану. В то же время движение "Хезболлах" не проводило военных операций против Израиля после объявленного двухнедельного перемирия между США и Ираном. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи охарактеризовал атаку Израиля на Ливан как нарушение достигнутого перемирия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал ситуацию с Ливаном как "недоразумение", отмечая, что этот вопрос якобы не входил в условия перемирия с Ираном.

