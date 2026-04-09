СМИ: Трамп напугал союзников своим безумным поведением

Spiegel: безумное поведение Трампа увеличило сомнения в адекватности США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Согласно немецкому журналу Spiegel, неустойчивое поведение президента США Дональда Трампа усугубило сомнения среди глобальных партнеров Америки в адекватности ее руководства.
"Безумное поведение Трампа усилило сомнения во всем мире – особенно среди союзников в Персидском заливе и в Европе – в здравомыслии правительства США", — говорится в материале.
Издание пишет, что днем Трамп выдвигал жесткие требования Ирану, а уже вечером, с триумфальными заявлениями о "победе", отступил от своих условий.
А что, если Трамп просто потерял самообладание несколько часов спустя и сдался, применив свой обычный метод – TACO ("Трамп всегда пасует"), как его называют критики?", — иронично отмечает автор.
Президент США Дональд Трамп публично заявил в ночь на 8 апреля об установлении временного перемирия с Ираном на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позже подтвердил, что Ормузский пролив снова открыт, что имеет ключевое значение для мировой торговли нефтью и газом. Однако, несмотря на эти договоренности, утро среды началось с ударов израильских сил по Ливану.
В то же время движение "Хезболлах" не проводило военных операций против Израиля после объявленного двухнедельного перемирия между США и Ираном. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи охарактеризовал атаку Израиля на Ливан как нарушение достигнутого перемирия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал ситуацию с Ливаном как "недоразумение", отмечая, что этот вопрос якобы не входил в условия перемирия с Ираном.