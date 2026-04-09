На Украине с 9 апреля введут почасовые графики отключения электроэнергии

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что с 9 апреля на всей территории Украины будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.

2026-04-09T00:02+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что с 9 апреля на всей территории Украины будут введены почасовые графики отключения электроэнергии. "Завтра, 9 апреля, во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления: с 7.00 до 23.00 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей. С 7.00 до 22.00 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным "Укрэнерго", причиной введения графиков являются поврежденные энергообъекты. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

украина, денис шмыгаль, укрэнерго