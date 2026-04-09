https://1prime.ru/20260409/ukraina-869038828.html
"Побеждает". Произошедшее с Украиной ошеломило журналиста
"Побеждает". Произошедшее с Украиной ошеломило журналиста - 09.04.2026, ПРАЙМ
"Побеждает". Произошедшее с Украиной ошеломило журналиста
Состоявшийся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной развенчивает миф о якобы успехах ВСУ на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T21:47+0300
2026-04-09T21:47+0300
2026-04-09T21:47+0300
спецоперация на украине
украина
москва
киев
владимир зеленский
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Состоявшийся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной развенчивает миф о якобы успехах ВСУ на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Россия только что передала Украине еще 1000 погибших, все это — ненужные потери для Владимира Зеленского и результат провалившейся войны НАТО. <…> Украина "побеждает", — обратил внимание он.В четверг источник РИА Новости сообщил, что Москва передала Украине тысячу погибших военных и получила 41 тело российских бойцов.Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Киев взамен на тысячу тел военнослужащих передал России 35 погибших солдат.Гуманитарные обмены стали результатом трех раундов прямых переговоров в Стамбуле, последний прошел в июле прошлого года. Кроме того, по их итогам стороны обменялись военнопленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html
https://1prime.ru/20260402/tramp-868856884.html
украина
москва
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0fd872cce1bb0de16945d8c68199ebb7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, киев, владимир зеленский, всу, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ, НАТО
"Побеждает". Произошедшее с Украиной ошеломило журналиста
Журналист Боуз: итог обмена телами погибших между Москвой и Киевом говорит сам за себя