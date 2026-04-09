https://1prime.ru/20260409/ukraina-869038828.html

"Побеждает". Произошедшее с Украиной ошеломило журналиста

"Побеждает". Произошедшее с Украиной ошеломило журналиста - 09.04.2026, ПРАЙМ

"Побеждает". Произошедшее с Украиной ошеломило журналиста

Состоявшийся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной развенчивает миф о якобы успехах ВСУ на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T21:47+0300

2026-04-09T21:47+0300

2026-04-09T21:47+0300

спецоперация на украине

украина

москва

киев

владимир зеленский

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Состоявшийся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной развенчивает миф о якобы успехах ВСУ на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Россия только что передала Украине еще 1000 погибших, все это — ненужные потери для Владимира Зеленского и результат провалившейся войны НАТО. <…> Украина "побеждает", — обратил внимание он.В четверг источник РИА Новости сообщил, что Москва передала Украине тысячу погибших военных и получила 41 тело российских бойцов.Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Киев взамен на тысячу тел военнослужащих передал России 35 погибших солдат.Гуманитарные обмены стали результатом трех раундов прямых переговоров в Стамбуле, последний прошел в июле прошлого года. Кроме того, по их итогам стороны обменялись военнопленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

украина

москва

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, киев, владимир зеленский, всу, нато