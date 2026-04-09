Путин объявил пасхальное перемирие - 09.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Путин объявил пасхальное перемирие
22:27 09.04.2026
 

Путин объявил пасхальное перемирие

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Решением президента РФ Владимира Путина в связи с праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
"Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года", - говорится в сообщении опубликованном на сайте Кремля.
