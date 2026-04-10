Доля китайских автомобилей на российском рынке снизилась
2026-04-10T10:01+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доля автомобилей китайских брендов на российском рынке легковых автомобилей по итогам марта составила 41%, снизившись с 54% за год, подсчитали для РИА Новости в компании "Газпромбанк Автолизинг". "Доля китайских брендов в авторитейле выросла с 39% в феврале 2026 до 41% в марте 2026, хотя и оказалась значительно меньше показателей марта 2025 года, когда она составляла 54%", - говорится в сообщении. Всего же за первый квартал в России реализовали 104,9 тысячи китайских легковых автомобилей, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 41,9 тысячи в марте, 30,4 тысячи - в феврале, и 32,6 тысячи - в январе. Самой популярной маркой легковых авто из Китая на российском рынке по итогам первого квартала стал Haval (35,6 тысячи машин; +14%). Второе место в "Газпромбанк Автолизинге" отдали марке Tenet (27,9 тысячи), которая номинально российская, но собирается в партнерстве с китайской компанией Defetoo. Третью строчку в этом рейтинге занимает бренд Geely (15,7 тысячи; -4%), а четвертую - его белорусский аналог Belgee (12,8 тысячи; +105%). Замыкает пятёрку самых продаваемых китайских брендов Changan (7,3 тысячи, -43%). Всего же в России, по данным агентства "Автостат", за первый квартал было продано 264,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 7,3% больше, чем годом ранее.
Доля китайских автомобилей на российском рынке снизилась до 41 процента
