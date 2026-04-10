В России выросли продажи новых люксовых авто - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260410/avto-869056432.html
В России выросли продажи новых люксовых авто
В России выросли продажи новых люксовых авто - 10.04.2026, ПРАЙМ
В России выросли продажи новых люксовых авто
Продажи новых автомобилей сегмента "люкс" (Luxury) в России по итогам первого квартала 2026 года составили 153 единицы, что на 33% больше, чем годом ранее,... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T14:50+0300
2026-04-10T14:50+0300
экономика
бизнес
россия
rolls-royce
lamborghini
bentley
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей сегмента "люкс" (Luxury) в России по итогам первого квартала 2026 года составили 153 единицы, что на 33% больше, чем годом ранее, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам первого квартала 2026 года в России было реализовано 153 новых машин сегмента Luxury... это на 33% больше, чем за три первых месяца прошлого года (115 штук)", - говорится в сообщении. Самым популярным люксовым брендом за январь-март стал итальянский Lamborghini, чей результат составил 47 проданных автомобилей. Следом идут английские Rolls-Royce и Bentley (42 и 41 машина соответственно). Также в пятерку лидеров попали Ferrari (19 машин) и Aston Martin (четыре автомобиля). Замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин также отметил, что с начала года в России не было реализовано ни одного нового автомобиля марки Maserati. Среди моделей лидером стал Lamborghini Urus, показатель продаж которого составил 44 единицы. Второе место у Rolls-Royce Cullinan (31 машина), а третье и четвертое места поделили Bentley Bentayga и Bentley Continental GT (по 19 автомобилей). Замыкает пятерку лидеров Ferrari Purosangue (13 машин). "Рынок новых люксовых машин в нашей стране сохраняет высокий рост. Так, по итогам 2025 года этот показатель составил 22%, а в первом квартале 2026-го он достиг уже 33%", - прокомментировал Ярыгин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_03595a1ea0dbe20a352c3cbc38e81969.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, rolls-royce, lamborghini, bentley, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Авто
14:50 10.04.2026
 
В России выросли продажи новых люксовых авто

Продажи новых люксовых авто в России за первый квартал выросли на треть

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Покупка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей сегмента "люкс" (Luxury) в России по итогам первого квартала 2026 года составили 153 единицы, что на 33% больше, чем годом ранее, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
"По итогам первого квартала 2026 года в России было реализовано 153 новых машин сегмента Luxury... это на 33% больше, чем за три первых месяца прошлого года (115 штук)", - говорится в сообщении.
Самым популярным люксовым брендом за январь-март стал итальянский Lamborghini, чей результат составил 47 проданных автомобилей. Следом идут английские Rolls-Royce и Bentley (42 и 41 машина соответственно). Также в пятерку лидеров попали Ferrari (19 машин) и Aston Martin (четыре автомобиля).
Замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин также отметил, что с начала года в России не было реализовано ни одного нового автомобиля марки Maserati.
Среди моделей лидером стал Lamborghini Urus, показатель продаж которого составил 44 единицы. Второе место у Rolls-Royce Cullinan (31 машина), а третье и четвертое места поделили Bentley Bentayga и Bentley Continental GT (по 19 автомобилей). Замыкает пятерку лидеров Ferrari Purosangue (13 машин).
"Рынок новых люксовых машин в нашей стране сохраняет высокий рост. Так, по итогам 2025 года этот показатель составил 22%, а в первом квартале 2026-го он достиг уже 33%", - прокомментировал Ярыгин.
ЭкономикаБизнесРОССИЯRolls-RoyceLamborghiniBentleyАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала