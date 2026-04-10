В России выросли продажи новых люксовых авто

Продажи новых автомобилей сегмента "люкс" (Luxury) в России по итогам первого квартала 2026 года составили 153 единицы, что на 33% больше, чем годом ранее,...

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей сегмента "люкс" (Luxury) в России по итогам первого квартала 2026 года составили 153 единицы, что на 33% больше, чем годом ранее, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам первого квартала 2026 года в России было реализовано 153 новых машин сегмента Luxury... это на 33% больше, чем за три первых месяца прошлого года (115 штук)", - говорится в сообщении. Самым популярным люксовым брендом за январь-март стал итальянский Lamborghini, чей результат составил 47 проданных автомобилей. Следом идут английские Rolls-Royce и Bentley (42 и 41 машина соответственно). Также в пятерку лидеров попали Ferrari (19 машин) и Aston Martin (четыре автомобиля). Замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин также отметил, что с начала года в России не было реализовано ни одного нового автомобиля марки Maserati. Среди моделей лидером стал Lamborghini Urus, показатель продаж которого составил 44 единицы. Второе место у Rolls-Royce Cullinan (31 машина), а третье и четвертое места поделили Bentley Bentayga и Bentley Continental GT (по 19 автомобилей). Замыкает пятерку лидеров Ferrari Purosangue (13 машин). "Рынок новых люксовых машин в нашей стране сохраняет высокий рост. Так, по итогам 2025 года этот показатель составил 22%, а в первом квартале 2026-го он достиг уже 33%", - прокомментировал Ярыгин.

https://1prime.ru/20260410/avtovaz-869050391.html

