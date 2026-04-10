Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта - 10.04.2026, ПРАЙМ
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта
Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси, закрылась для большегрузного транспорта, сообщил ФГКУ "Росгранстрой". | 10.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси, закрылась для большегрузного транспорта, сообщил ФГКУ "Росгранстрой". "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения границы", - говорится в сообщении. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
07:57 10.04.2026
 
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Владикавказ и Тбилиси, закрыта для грузовиков

