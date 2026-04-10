В ФРГ отвергли идею ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе решительно отвергла предложение министра финансов Ларса Клингбайля о введении налога на сверхприбыль для нефтяных компаний...

нефть

ближний восток

фрг

ормузский пролив

алиса вайдель

фридрих мерц

хдс/хсс

БЕРЛИН, 10 апр - ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе решительно отвергла предложение министра финансов Ларса Клингбайля о введении налога на сверхприбыль для нефтяных компаний на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель ранее назвала полной катастрофой правительственный курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По её словам, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ не может договориться о снижении цен на бензин и продолжает бросать граждан на произвол судьбы. "В последние недели партнер по коалиции отметился тем, что вносил предложения, которые являются дорогостоящими, малоэффективными и сомнительными с точки зрения конституционного права. Это вносит путаницу и не помогает потребителям... Я категорически отвергаю налог на сверхприбыль", - заявила Райхе во время пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал Welt. По её словам, перемирие в Ормузском проливе, хотя и ведет к разрядке, но ситуация остается хрупкой, и поэтому необходимо принять меры, облегчающие нагрузку для потребителей и компаний. При этом министр отметила, что эти меры должны быть адресными. "Мы должны снизить нагрузку на грузоперевозки. Отрасль грузоперевозок и логистики находится под сильным давлением. И предложение заключается в том, чтобы снизить налог на дизельное топливо для грузовиков в сфере грузоперевозок и логистики", - добавила она. По данным автоклуба ADAC, в четверг литр дизельного топлива стоил в среднем 2,346 евро по всей стране. Цена на бензин Super E10 составила 2,112 евро за литр. В понедельник цена Super E10 достигала своего максимума в 2026 году - 2,192 евро за литр, что всего на один цент меньше исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

