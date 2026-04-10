Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО составила 245,8 миллиарда рублей

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2025 году составила 245,8 миллиарда рублей, что на 49% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности компании. | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T17:08+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2025 году составила 245,8 миллиарда рублей, что на 49% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности компании.Выручка компании снизилась на 11,3%, до 3,396 триллиона рублей. Скорректированная EBITDA составила 1,071 триллиона рублей."По состоянию на конец 2025 года долговая нагрузка компании сохраняется на комфортном уровне ниже 1,5х. Значительное влияние на финансовые показатели компании оказывали снижение цен на нефть и крепкий рубль", - отмечается в сообщении "Газпром нефти".

