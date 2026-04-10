"Газпром нефть" в 2025 году увеличила добычу углеводородов
2026-04-10T17:41+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2025 году составила 130,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 3% в годовом выражении, а нефтепереработка выросла на 2,2% - до рекордных 43,8 миллиона тонн, говорится в релизе компании. "По итогам 2025 года добыча углеводородов выросла на 3% и составила 130,72 миллиона тонн нефтяного эквивалента - благодаря реализации крупных проектов в Восточной Сибири и на Ямале и эффективной работе компании на зрелых месторождениях. Объем нефтепереработки "Газпром нефть" увеличила на 2,2% к предыдущему году – до рекордного уровня в 43,93 миллиона тонн нефти", - говорится в пресс-релизе.
https://1prime.ru/20260410/ekonomika-869060133.html
