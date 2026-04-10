Unicredit не будет ликвидировать бизнес в России
Unicredit не рассматривает возврат лицензии или ликвидацию бизнеса в России, сообщила РИА Новости группа. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T20:24+0300
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Unicredit не рассматривает возврат лицензии или ликвидацию бизнеса в России, сообщила РИА Новости группа."Вопрос о возврате лицензии или ликвидации бизнеса не рассматривается, и любые сообщения или предположения, указывающие на обратное, необоснованны", - сказано в сообщении пресс-службы группы."В связи с появлением в СМИ ряда спекулятивных новостей, группа Unicredit подтверждает, что стратегия, которую она последовательно реализовывает и о которой постоянно сообщает рынку в отношении деятельности в России, не претерпела никаких изменений", - поясняет пресс-служба.Итальянская банковская группа в 2022 году заявила, что рассматривает возможность ухода из России. С тех пор группа предпринимала ряд попыток продать свой российский бизнес, но безуспешно.Группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", входящий в число 30 крупнейших банков страны.
