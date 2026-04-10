Эквадор с 1 мая вводит пошлину в 100% на импорт из Колумбии
Эквадор с 1 мая вводит пошлину в 100% на импорт из Колумбии
Эквадор с 1 мая вводит пошлину в 100% на импорт из Колумбии

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - ПРАЙМ. Эквадор с 1 мая вводит пошлину в 100% на импорт из Колумбии, сообщило эквадорское министерство производства, внешней торговли и инвестиций.
"Из-за недостатка конкретных и эффективных мер в сфере приграничной безопасности со стороны Колумбии Эквадор вынужден пойти на суверенные действия. С 1 мая вводится увеличение тарифа на безопасность на импорт из Колумбии с 50 до 100%", - говорится в сообщении министерства.
Эквадор и Колумбия в последние месяцы находятся в состоянии торгового конфликта. Эквадорский президент Даниэль Нобоа ввел с 1 февраля пошлины в 30% на весь импорт из Колумбии из-за якобы нежелания последней совместно бороться с наркотрафиком на границе, затем они были повышены. В ответ Колумбия ввела зеркальные меры и приняла решение о приостановке международных сделок по поставке электроэнергии в Эквадор. Это является чувствительным моментом для Эквадора, который каждый год испытывает проблемы с нехваткой энергомощностей в засушливый сезон.
 
