https://1prime.ru/20260410/indonezija-869047113.html

Индонезия готова сотрудничать со всеми дружественными странами

Индонезия свободна в выборе поставщиков нефти и готова сотрудничать со всеми дружественными странами, включая Россию, для сдерживания цен на энергоносители,... | 10.04.2026, ПРАЙМ

энергетика

нефть

россия

иран

индонезия

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869047113.jpg?1775793988

ДЖАКАРТА, 10 апр - ПРАЙМ. Индонезия свободна в выборе поставщиков нефти и готова сотрудничать со всеми дружественными странами, включая Россию, для сдерживания цен на энергоносители, заявил РИА Новости председатель верхней палаты парламента Индонезии Султан Бактиар Наджамудин. "Безусловно, нам необходимо сотрудничество со всеми дружественными странами, включая Россию, чтобы удерживать цены на энергию под контролем даже в условиях войн и региональных конфликтов, нарушающих поставки. Глобальная нестабильность может быть преодолена только при наличии политической воли у всех стран ставить во главу угла справедливость и равенство, обеспечивая мирное сосуществование вместо произвольных действий и гегемонии, которые не сделали мир безопаснее", — сказал парламентарий. По его словам, Джакарта и Москва должны углублять двусторонние связи и координировать действия на международных площадках ради обеспечения устойчивого развития и безопасности. Комментируя возможность закупки нефти у Ирана, спикер подчеркнул, что Индонезия действует, исходя из принципа суверенного выбора партнеров. "Индонезия, как и Россия, является суверенным государством, свободным в выборе поставщиков нефти среди дружественных стран. У Индонезии нет соглашений, запрещающих закупку нефти у каких-либо дружественных государств", — отметил Наджамудин. При этом он указал, что обстановка вокруг Ирана осложняет практическую реализацию таких поставок. "Однако текущая ситуация вокруг Ирана затрудняет такие закупки из-за вопросов безопасности, а также потому, что страховые компании не готовы обеспечивать безопасность судоходства через Ормузский пролив. При этом закупка российской нефти не противоречит действующему законодательству Индонезии", — добавил собеседник агентства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

