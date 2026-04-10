В МИД России заявили о возможности урегулирования в Персидском заливе

Переговоры США и Ирана открывают возможность урегулирования в Персидском заливе, заявил российский МИД. | 10.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Переговоры США и Ирана открывают возможность урегулирования в Персидском заливе, заявил российский МИД. "Сегодня открывается возможность урегулирования сложной ситуации в зоне Персидского залива", - говорится в заявлении на сайте министерства. МИД добавил, что большинство стран поддерживают этот процесс и рассчитывают на успех переговоров между США и Ираном, которые должны стартовать в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава иранского МИД Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

