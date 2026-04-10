В МИД России заявили о возможности урегулирования в Персидском заливе
В МИД России заявили о возможности урегулирования в Персидском заливе - 10.04.2026, ПРАЙМ
В МИД России заявили о возможности урегулирования в Персидском заливе
Переговоры США и Ирана открывают возможность урегулирования в Персидском заливе, заявил российский МИД. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T23:01+0300
2026-04-10T23:01+0300
2026-04-10T23:01+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Переговоры США и Ирана открывают возможность урегулирования в Персидском заливе, заявил российский МИД. "Сегодня открывается возможность урегулирования сложной ситуации в зоне Персидского залива", - говорится в заявлении на сайте министерства. МИД добавил, что большинство стран поддерживают этот процесс и рассчитывают на успех переговоров между США и Ираном, которые должны стартовать в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава иранского МИД Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
сша
иран
персидский залив
нефть, сша, иран, персидский залив, дональд трамп, аббас аракчи, мид
Нефть, США, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МИД
В МИД России заявили о возможности урегулирования в Персидском заливе
МИД РФ: переговоры США и Ирана открывают возможность к урегулированию в Персидском заливе
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Переговоры США и Ирана открывают возможность урегулирования в Персидском заливе, заявил российский МИД.
"Сегодня открывается возможность урегулирования сложной ситуации в зоне Персидского залива", - говорится в заявлении на сайте министерства.
МИД добавил, что большинство стран поддерживают этот процесс и рассчитывают на успех переговоров между США и Ираном, которые должны стартовать в Исламабаде при посредничестве Пакистана.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава иранского МИД Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
